La Corte Suprema de Ucayali ratificó la condena de 28 años de cárcel a los responsables del asesinato de cuatro líderes nativos que denunciaron tala ilegal en la comunidad selvática de Tamaya-Saweto. (Foto: Ministerio de Cultura)
Redacción EC

La Primera Sala Penal de Apelaciones (en adición Liquidadora) de Ucayali ratificó la contra los cuatro acusados del , en la provincia de Coronel Portillo, ocurrido en septiembre del 2014.

Se trata de Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta -en calidad de autores mediatos-, y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix -como coautores. La sentencia fue leída en sesión pública en idioma español y lengua originaria ashéninka.

Ellos fueron hallados culpables de la muerte de los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez, quienes habían denunciado la tala ilegal en las áreas de su comunidad.

La sentencia fue leída en sesión pública en idioma español y lengua originaria ashéninka. (Foto: Ministerio de Cultura)

El colegiado, asimismo, incrementó a S/400 mil el monto por concepto de reparación civil que los condenados deberán pagar en forma solidaria a razón de S/100 mil a cada familia de las víctimas.

El tribunal que dictó la sentencia integrada por los magistrados Robín Barreda Rojas (presidente y director de debates), Marco Santa Cruz Urbina y Jonatan Basagoitia Cárdenas, dispuso la inmediata ubicación y captura de los sentenciados.

Al respecto, el Ministerio de Cultura destacó que la sentencia sienta un precedente clave en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pues reconoce su legado en la protección de territorios ancestrales y de la Amazonía frente a actividades ilícitas.

“Esta sentencia marca un precedente en la historia del país. Es un acto de justicia para los líderes ashéninka y una voz firme que reconoce a quienes defienden la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas. No borra el dolor, pero fortalece la lucha contra la impunidad y nos llama a construir un Estado más justo e intercultural”, señaló el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela.

Los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez habían denunciado la tala ilegal en las áreas de su comunidad. (Foto: Ministerio de Cultura)

El Ministerio de Cultura acompañó de forma permanente el proceso judicial del caso Saweto, brindando apoyo a las familias de las víctimas y garantizando su acceso a la justicia mediante servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas ashéninka y ashaninka.

Por parte de dicho portafolio asistieron a la lectura de la sentencia en la sede de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla; el director de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, Ángel González Gutiérrez; y el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ucayali, Manuel Pedro Vásquez Galán.

