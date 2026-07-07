Protestas en Ucayali en la universidad nacional contra el rector, fueron desalojadas por la PNP. (TVPerú)
Protestas en Ucayali en la universidad nacional contra el rector, fueron desalojadas por la PNP. (TVPerú)
Por Redacción EC

Una violenta jornada de protestas en la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) dejó como saldo preliminar al menos diez estudiantes heridos. Los enfrentamientos entre alumnos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se produjeron la noche del lunes 6 de julio dentro del campus universitario en Pucallpa en un intento de dispersar a los manifestantes que exigían la renuncia inmediata de la máxima autoridad de la institución.

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