Fiscalía investiga muerte de líder ashéninka durante vigilancia territorial en Yurúa. (Foto: Andina)
Fiscalía investiga muerte de líder ashéninka durante vigilancia territorial en Yurúa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali gestiona, en coordinación con la Policía Nacional, el apoyo aéreo de un helicóptero para trasladar a personal fiscal, policial y médico-legal al distrito de Yurúa, en la provincia de Atalaya. El desplazamiento forma parte de la investigación preliminar por el presunto homicidio del líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha, de 57 años.

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