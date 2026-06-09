La Junta de Fiscales Supremos anunció que interpondrá acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro contra los efectivos de la Policía Nacional que detuvieron a dos fiscales durante la segunda vuelta presidencial en la región Ucayali, luego de que estos intervinieran ante el hallazgo de cédulas de sufragio marcadas.

A través de un pronunciamiento, el máximo órgano del Ministerio Público expresó su “más enérgico rechazo” a la actuación policial y manifestó su “total solidaridad y respaldo institucional” a los magistrados afectados.

Según la Junta de Fiscales Supremos, los fiscales fueron privados de su libertad entre las 2:30 p. m. y las 7:00 p. m. del domingo 7 de junio cuando se encontraban ejerciendo sus funciones durante el proceso electoral.

“Los efectivos policiales habrían actuado sin derecho, motivo ni facultad justificada” , sostuvo la institución, que calificó el hecho como una grave afectación al ejercicio de la función fiscal.

🚨 Pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos. pic.twitter.com/TuTewmyR4l — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 9, 2026

Asimismo, condenó la actuación de los agentes involucrados y ratificó su compromiso con la defensa de la legalidad, la protección de los derechos fundamentales y la autonomía e independencia del Ministerio Público.

La posición de la Policía

Horas después, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado en el que defendió la intervención realizada en Ucayali y sostuvo que esta se produjo tras recibir una denuncia sobre la existencia de 17 cédulas de sufragio previamente marcadas en la institución educativa Diego Ferrer Sosa.

De acuerdo con la versión policial, cuando los agentes iniciaron las diligencias preliminares tomaron conocimiento de que las cédulas habían sido retiradas por representantes del Ministerio Público.

La institución señaló que dicha actuación habría implicado una presunta usurpación de funciones, al considerar que la investigación preliminar de los hechos correspondía a la Policía Nacional conforme a una sentencia del Tribunal Constitucional.

En ese contexto, indicó que se procedió a la detención en flagrancia de dos integrantes del Ministerio Público por el presunto delito de encubrimiento real y personal de los autores de un ilícito contra la voluntad popular.

La PNP solicitó que se respete el marco constitucional y legal vigente y pidió que las cédulas marcadas sean puestas a disposición de las investigaciones policiales, al señalar que dicho material permanece bajo custodia del Ministerio Público.

Asimismo, requirió a la Junta de Fiscales Supremos que designe una sede fiscal distinta a la de Ucayali para conducir jurídicamente las investigaciones relacionadas con este caso.