Resumen

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Fiscalía denunciará por presunto secuestro a policías que detuvieron a fiscales durante elecciones en Ucayali. (Foto: Ministerio Público)
Fiscalía denunciará por presunto secuestro a policías que detuvieron a fiscales durante elecciones en Ucayali. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

La Junta de Fiscales Supremos anunció que interpondrá acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro contra los efectivos de la Policía Nacional que detuvieron a dos fiscales durante la segunda vuelta presidencial en la región Ucayali, luego de que estos intervinieran ante el hallazgo de cédulas de sufragio marcadas.

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