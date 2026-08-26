El dirigente ashéninka Américo Pascuala Tomisha, exjefe de la comunidad nativa de Onconashari, se encuentra con vida y a salvo junto a su familia en el distrito de Yurúa, Ucayali. Así lo informó la organización de Aidesep que este martes había reportado su asesinato.

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) confirmó esta noticia mediante un pronunciamiento oficial de la noche del 25 de agosto. La entidad aclaró que la alerta inicial sobre el deceso del defensor territorial provino de una comunicación errónea de un comunero local.

Américo Pascuala, originalmente reportado como asesinado por la ORAU, estaba vivo según reconoció la propia organización la noche del 25 de agosto. (TVPerú)

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Las comunidades nativas de la zona fronteriza con Brasil enfrentan un escenario de alta vulnerabilidad debido a la inseguridad territorial y las economías ilegales, según detallan en el texto publicado en sus redes sociales. Los defensores indígenas vigilan sus bosques bajo constantes amenazas del narcotráfico y la extracción ilícita de recursos forestales como el aceite de copaiba.

Comuncado de la ORAU descartando muerte de Américo Pascuala.

Frente a la alerta, una comisión de la Guardia Indígena Fronteriza de Yurúa viajó por vía fluvial hacia la zona para verificar los hechos de manera presencial. Los vigilantes comunales ubicaron al líder indígena Américo Pascuala en buen estado y descartaron el presunto enfrentamiento armado con invasores de tierras.

La organización indígena señaló que la falta de servicios básicos y las severas limitaciones en las telecomunicaciones retrasaron el esclarecimiento de la situación. Estas condiciones dificultan el flujo de información real y oportuna en las localidades más alejadas de la Amazonía peruana.

Américo Pascuala, originalmente reportado como asesinado por la ORAU, estaba vivo según reconoció la propia organización la noche del 25 de agosto. (TVPerú)

Por ello, los dirigentes de ORAU solicitaron la creación de un grupo de trabajo multisectoral en Yurúa para garantizar la seguridad de las comunidades nativas. El gremio exigió al Estado peruano una presencia efectiva frente al avance del crimen organizado en los territorios ancestrales.

Fiscalía inició investigación por caso Américo Pascuala

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali informó este 24 de agosto que abrió una investigación preliminar de oficio ante la denuncia inicial por la supuesta muerte de Américo Pascuala. La fiscal provincial Milagros Santibáñez Guillén asumió las indagaciones para esclarecer las circunstancias del supuesto ataque contra el defensor territorial.

🚨#LoÚltimo | Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali, en coordinación con la Policía Nacional, gestiona el apoyo aéreo con un helicóptero para el traslado de autoridades en la investigación que dirige contra los que… pic.twitter.com/yOeOrQ9QSy — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 25, 2026

Asimismo, el Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional del Perú el traslado de personal médico-legal y policial en un helicóptero hacia el distrito de Yurúa. Las autoridades judiciales reafirmaron su compromiso con la protección y defensa de los derechos de los líderes indígenas amazónicos.