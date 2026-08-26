Américo Pascuala, originalmente reportado como asesinado por la ORAU, estaba vivo según reconoció la propia organización la noche del 25 de agosto. (TVPerú)
Américo Pascuala, originalmente reportado como asesinado por la ORAU, estaba vivo según reconoció la propia organización la noche del 25 de agosto. (TVPerú)
Por Redacción EC

El dirigente ashéninka Américo Pascuala Tomisha, exjefe de la comunidad nativa de Onconashari, se encuentra con vida y a salvo junto a su familia en el distrito de Yurúa, Ucayali. Así lo informó la organización de Aidesep que este martes había reportado su asesinato.

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