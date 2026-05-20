Más de ocho horas continuas de lluvias provocaron severas inundaciones en distintos sectores de Pucallpa, en la región Ucayali. Esta situación afectó calles, viviendas y el tránsito vehicular en los distritos de Yarinacocha, Manantay y Callería.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 8:00 p. m. del lunes y se extendieron hasta aproximadamente las 7:00 a. m. de este martes. Durante toda la noche, el agua se acumuló en numerosas vías debido al colapso de los drenajes pluviales, generando dificultades para el desplazamiento de peatones y vehículos.

Inundaciones afectaron varios distritos de Pucallpa. Foto: Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ya había advertido sobre lluvias intensas por el ingreso del segundo friaje del año en la selva peruana. Sin embargo, la magnitud de las precipitaciones terminó afectando seriamente diversos sectores urbanos de la ciudad.

En Yarinacocha y Manantay, vecinos reportaron que el agua ingresó a viviendas y pequeños negocios. En tanto, en el distrito de Callería, uno de los puntos más perjudicados fue el jirón Alfredo Eglinton, donde al menos cinco casas quedaron inundadas tras varias horas de intensa lluvia.

Los moradores señalaron que el mal estado y la falta de mantenimiento de las canaletas y sistemas de drenaje habrían agravado la emergencia. Además, indicaron que las alcantarillas colapsaron rápidamente debido al volumen de agua acumulada.

Las inundaciones también alteraron las actividades diarias de cientos de ciudadanos. Muchas personas tuvieron dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo y varios estudiantes enfrentaron problemas para llegar a sus colegios debido a las vías anegadas.

Inundaciones afectaron varios distritos de Pucallpa. Foto: Difusión

En distintos sectores de Pucallpa, mototaxis y motocicletas quedaron varados o avanzaban lentamente entre las aguas estancadas, mientras que algunos ciudadanos optaron por caminar para poder movilizarse.

Frente a la emergencia, las autoridades informaron que ya se realizan labores de evaluación en las zonas afectadas. Hasta el momento no se ha reportado una cifra oficial de damnificados, aunque los vecinos continúan solicitando una intervención urgente para limpiar los drenajes y ejecutar medidas preventivas ante posibles nuevas lluvias en la región.

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