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Inundaciones afectaron varios distritos de Pucallpa. Foto: Composición GEC
Inundaciones afectaron varios distritos de Pucallpa. Foto: Composición GEC
Por Redacción EC

Más de ocho horas continuas de lluvias provocaron severas inundaciones en distintos sectores de Pucallpa, en la región Ucayali. Esta situación afectó calles, viviendas y el tránsito vehicular en los distritos de Yarinacocha, Manantay y Callería.

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