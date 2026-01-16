El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el río Ucayali presenta un incremento sostenido de su caudal como consecuencia de lluvias recientes registradas en su cuenca, situación que podría derivar en inundaciones en los próximos días.

De acuerdo con los registros de la estación hidrológica HLM Contamana, el nivel del río Ucayali alcanzó los 131.85 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) al 16 de enero de 2026, evidenciando una tendencia ascendente.

El caudal del río se ubica actualmente en el umbral de “Alerta Hidrológica Naranja” con un incremento diario estimado entre 6 y 15 centímetros.

Según las proyecciones hidrológicas y el análisis del comportamiento diario del nivel del río, se prevé que esta tendencia continúe, pudiendo alcanzar la “Alerta Hidrológica Roja” en un periodo aproximado de 3 a 4 días, específicamente en la estación hidrológica Contamana.

El incremento del nivel del río Ucayali podría generar inundaciones que afectarían principalmente a los distritos de Pampa Hermosa, Vargas Guerra e Inahuaya, así como a zonas agrícolas y sectores bajos de la ciudad de Contamana.

Esta situación representa un riesgo potencial para la población y podría impactar negativamente en las actividades socioeconómicas de la zona.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar realizar actividades cercanas al río, a fin de reducir riesgos ante un posible desborde.