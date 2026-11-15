El papa León XIV volvió a referirse al cuidado de la Amazonía durante la multitudinaria misa que ofreció en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, en Pucallpa, y remarcó que “toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente”.

Durante su intervención tras la Parábola de los Talentos, el Sumo Pontífice remarcó su postura contra la depredación de la selva peruana al afirmar que todo “lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra”.

“La salud de nuestra vida y de la tierra que habitamos van de la mano. Por eso todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra. El ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano, por eso toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente”, expresó.

El papa León XIV se refirió al cuidado de la Amazonía en su intervención durante la misa en Pucallpa. (Foto: José Alván)

“La paz social y el equilibrio ecológico van de la mano, por eso la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, agregó.

Tras indicar que muy poco se ha hecho en el tema y a la vez que se han acelerado los “instrumentos para explotar y contaminar”, León XIV dijo que une su voz junto a sus predecesores en el cargo, Benedicto XVI y Francisco, para defender la Amazonía.

Miles de asistentes acudieron a la misa del papa León XIV en Pucallpa. (Foto: José Alván)

“La palabra de Cristo entra aquí en el drama de nuestra historia. A la voz de mis predecesores, el papa Benedicto XVI y el papa Francisco uno la mía para subrayar el vínculo doloroso que existe entre la devastación ambiental de la Amazonía y las amenazas a la dignidad humana de sus poblaciones”, enfatizó.

“Muy poco se ha hecho y muy lentamente, a la vez que se han acelerado los instrumentos para explotar y contaminar la creación. Frente a estos males no escondamos bajo tierra los talentos del Señor, que nos dan la fortaleza para reparar y sanar el sufrimiento causado por una insaciable sed de dominio”, añadió.

El papa León XIV durante la misa que ofreció en Pucallpa. (Foto: José Alván)

El recinto deportivo fue acondicionado para recibir a los asistentes que llegaron desde diferentes localidades de Ucayali y otras regiones de la Amazonía peruana. La misa representa una de las principales actividades del Pontífice durante su paso por esta zona del país.

Cabe indicar que la elección de La Videnita como escenario de la celebración permitió concentrar a los participantes en un espacio preparado para un encuentro religioso multitudinario.

Así, los fieles que se trasladaron desde el centro de Pucallpa tuvieron que considerar el tiempo de desplazamiento y las medidas de seguridad dispuestas en los alrededores del recinto.