El papa León XIV brindó una multitudinaria misa en Pucallpa. (Foto: Captura América Noticias)
El papa León XIV brindó una multitudinaria misa en Pucallpa. (Foto: Captura América Noticias)
Por Redacción EC

El papa León XIV volvió a referirse al cuidado de la Amazonía durante la multitudinaria misa que ofreció en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, en Pucallpa, y remarcó que “toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente”.

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