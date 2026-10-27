El papa León XIV tendrá un itinerario de varias actividades durante su visita oficial al Perú confirmada para el 12 de noviembre. Su paso por el Perú incluirá una visita a Pucallpa en Ucayali en la que será la primera ceremonia de este tipo en la amazonía.

El vicario apostólico de Pucallpa Augusto Martín Quijano explicó a “Siempre a las 8″ de El Comercio que la principal actividad será un encuentro con misioneros y representantes de pueblos indígenas el 15 de noviembre. Esto se realizará en la explanada de la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita.

Se trata, en sus palabra, de una misa histórica porque será la primera eucaristía del Sumo Pontífice en la Amazonía. “No es solo un encuentro con Pucallpa, es un encuentro con todos aquellos países que son parte de la cuenca amazónica”.

El vicario reveló que se están coordinando las acreditaciones e inscripciones para que sean anunciadas en su momento. “Estamos siguiendo el mismo sistema y lo mismos paso que las otras jurisdicciones”, mencionó en alusión a las otras regiones que visitará el papa León XIV.

Además de su paso por La Videnita, se ha programado que el Papa tenga un encuentro con pueblos amazónicos en el bulevar de la laguna Yarinacocha.

“Se están finiquitando todas las precauciones a tomar para este gran acontecimiento”, resaltó al explicar que el principal motivo de preocupación es la sensación de calor que ha registrado Pucallpa estos días.