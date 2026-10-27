El papa León XIV protagonizará un encuentro con la amazonía en La Videnita de Pucallpa. (Foto: Andina / AFP)
El papa León XIV protagonizará un encuentro con la amazonía en La Videnita de Pucallpa. (Foto: Andina / AFP)
Por Redacción EC

El papa León XIV tendrá un itinerario de varias actividades durante su visita oficial al Perú confirmada para el 12 de noviembre. Su paso por el Perú incluirá una visita a Pucallpa en Ucayali en la que será la primera ceremonia de este tipo en la amazonía.

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