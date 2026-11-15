Cientos de personas, entre niños, adultos mayores y representantes de los 51 pueblos amazónicos, se congregaron desde tempranas horas para participar de la jornada previa a la llegada del papa León XIV en Pucallpa. (Foto: Instagram / @repam.peru)
Cientos de personas, entre niños, adultos mayores y representantes de los 51 pueblos amazónicos, se congregaron desde tempranas horas para participar de la jornada previa a la llegada del papa León XIV en Pucallpa. (Foto: Instagram / @repam.peru)
Por Redacción EC

La expectativa por la llegada del papa León XIV a Pucallpa se vive desde las primeras horas del domingo 15 de noviembre en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, La Videnita y el Boulevard de Yarinacocha, donde cientos de fieles comenzaron a congregarse para participar de las actividades previas a su arribo a la región.

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