La expectativa por la llegada del papa León XIV a Pucallpa se vive desde las primeras horas del domingo 15 de noviembre en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, La Videnita y el Boulevard de Yarinacocha, donde cientos de fieles comenzaron a congregarse para participar de las actividades previas a su arribo a la región.

A través de las redes sociales de la Red Eclesial Panamazónica, se muestran imágenes donde cientos de fieles se congregan en La Videnita y el Boulevard de Yarinachoa para presenciar al Santo Padre.

Tanto en La Videnita como en el Boulevard de Yarinacocha registran la concentración de fieles que llegaron desde tempranas horas para participar de esta jornada. Ambos espacios reúnen a familias, grupos religiosos y voluntarios.

Cientos de personas, entre niños, adultos mayores y representantes de los 51 pueblos amazónicos, se congregaron desde tempranas horas para participar de la jornada previa a la llegada del papa León XIV en Pucallpa. (Foto: Instagram / @repam.peru)

Entre los asistentes también se encuentran representantes de los 51 pueblos amazónicos, cuya participación forma parte de las expresiones culturales y religiosas que acompañan la visita papal. Su presencia refleja la diversidad de comunidades que forman parte de la Amazonía peruana.

Cientos de personas, entre niños, adultos mayores y representantes de los 51 pueblos amazónicos, se congregaron desde tempranas horas para participar de la jornada previa a la llegada del papa León XIV en Pucallpa. (Foto: Instagram / @repam.peru)

La expectativa se mantiene mientras el Santo Padre culmina sus actividades en la ciudad de Cusco, desde donde tiene previsto continuar su recorrido hacia Pucallpa.

TE PUEDE INTERESAR: Esta delegación indígena navegó durante 14 horas para conocer al papa León XIV en Pucallpa

Como parte de su visita a Pucallpa, el papa León XIV sostendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente, presidirá una santa misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, donde ofrecerá una homilía ante los fieles congregados.

Tras culminar sus actividades en la región, el Sumo Pontífice retornará a Lima, donde continuará con su agenda pastoral y presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas el lunes 16 de noviembre.