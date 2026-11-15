A través de las redes sociales de la Red Eclesial Panamazónica, se muestran imágenes donde cientos de fieles se congregan en La Videnita y el Boulevard de Yarinachoa para presenciar al Santo Padre.
Tanto en La Videnita como en el Boulevard de Yarinacocha registran la concentración de fieles que llegaron desde tempranas horas para participar de esta jornada. Ambos espacios reúnen a familias, grupos religiosos y voluntarios.
Entre los asistentes también se encuentran representantes de los 51 pueblos amazónicos, cuya participación forma parte de las expresiones culturales y religiosas que acompañan la visita papal. Su presencia refleja la diversidad de comunidades que forman parte de la Amazonía peruana.
La expectativa se mantiene mientras el Santo Padre culmina sus actividades en la ciudad de Cusco, desde donde tiene previsto continuar su recorrido hacia Pucallpa.
Como parte de su visita a Pucallpa, el papa León XIV sostendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente, presidirá una santa misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, donde ofrecerá una homilía ante los fieles congregados.
Tras culminar sus actividades en la región, el Sumo Pontífice retornará a Lima, donde continuará con su agenda pastoral y presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas el lunes 16 de noviembre.
El papa León XIV defendió este jueves 12 de noviembre en Perú una "reparación" frente a los "abusos" cometidos en la Iglesia y denunció la violencia contra las mujeres, reflejo de una "mentalidad machista" que todavía permea la sociedad. (AFP)