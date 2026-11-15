Los ornamentos que usarán los obispos, los copones para las ostias y más. Aguardan por su llegada a Pucallpa. (Foto Captura José Alvan)
Los ornamentos que usarán los obispos, los copones para las ostias y más. Aguardan por su llegada a Pucallpa. (Foto Captura José Alvan)
Por Redacción EC

La ciudad de Pucallpa avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV. Como parte de la organización de las actividades religiosas, ya se encuentran dispuestos los ornamentos que utilizarán los obispos y diversos objetos que acompañarán las celebraciones litúrgicas durante la visita del pontífice.

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