La ciudad de Pucallpa avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV. Como parte de la organización de las actividades religiosas, ya se encuentran dispuestos los ornamentos que utilizarán los obispos y diversos objetos que acompañarán las celebraciones litúrgicas durante la visita del pontífice.

La vestimenta de los obispos son de color verde con detalles dorados, así como prendas blancas que también forman parte de los elementos preparados para las ceremonias. Entre los objetos destaca el solideo blanco que utilizará el Santo Padre.

Se estima que el Santo Padre llegue hoy, domingo 15 de novimebre a las 2:30 de la tarde y recorrera las avenidas Arbolización y Yarinacocha hasta llegar al bulevard de Yarinacocha, lugar donde se reunirá con cerca de 3 mil personas incluyendo representates, líderes de los pueblos originarios y 21 pueblos indígenas de la región Ucayali.

Recipientes y elementos para la celebración eucarística

Además, la santa ceremonia tendrá recipientes metálicos con tapa, similares a los utilizados para la distribución de las hostias durante la misa. Estos se encuentran organizados sobre una mesa y forman parte de los preparativos para las celebraciones religiosas.

Asimismo, aparecen recipientes y piezas decorativas de distintos colores y diseños, que aportan elementos propios de la identidad cultural de la región a la preparación del encuentro.

Recipientes y piezas decorativas de distintos colores y diseños, que aportan elementos propios de la identidad cultural en la visita del Papa León XIV en Pucallpa (Foto Captura: José Alvan)

Un espacio listo para las actividades religiosas

Parte del espacio acondicionado para las actividades, cuenta con una imagen de la Virgen María y estructuras decorativas instaladas en el recinto.

De esta manera, Pucallpa ultima los detalles para la llegada de León XIV, en una visita que congregará a la comunidad católica de Ucayali.

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