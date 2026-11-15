El papa León XIV expresó su preocupación por la violencia contra los pueblos indígenas de la Amazonía y exigió justicia para los dirigentes asesinados por defender sus territorios.

Durante su encuentro con la población de Pucallpa, el Sumo Pontífice advirtió que las heridas de esta región no solo persisten, sino que se han agravado con el paso de los años.

“ Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los mas pobres, de los pueblos originarios, los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Lamentablemente la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas, no solo no han sanado sino que incluso se han agravado ”, dijo en su discurso frente a miles de fieles.

“En los últimos años muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres” , manifestó.

León XIV sostuvo que la defensa de la Amazonía no puede separarse de la protección de las comunidades que habitan en ella. En ese sentido, cuestionó las actividades económicas que ponen en riesgo los ecosistemas y afectan a las poblaciones locales.

“El grito de la tierra, el grito de los pobres se alza conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio peligro de la creación”, señaló.

León XIV le habla a los enfermos: “En una cultura de utilidad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!” https://t.co/cCr0bGBQX2 — El Comercio (@elcomercio_peru) November 15, 2026

“No es posible separar la custodia de la selva amazónica de la preocupación por los pueblos que la habitan. La ecología, la justicia social y la vida espiritual van de la mano”, añadió.

Denuncia abandono y abusos contra mujeres y niñas

Durante su discurso, el papa también se refirió a las dificultades que enfrentan numerosas comunidades amazónicas para acceder a servicios básicos. Consideró inaceptable que el derecho a la salud y a la educación sea negado debido a las distancias geográficas y al abandono de las instituciones.

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes, especialmente de quienes han sufrido abusos sexuales.

“ Sentimos en el alma y el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio y la complicidad de la impunidad ”, expresó.

Papa León XIV en Pucallpa: La Videnita y Yarinacocha se llenan de fieles ante la llegada del Sumo Pontífice https://t.co/hE2U5LcX9e — El Comercio (@elcomercio_peru) November 15, 2026

Frente a estas situaciones, León XIV sostuvo que el Evangelio debe representar una llamada a la conversión personal y comunitaria, así como una oportunidad para impulsar la esperanza, la sanación, el consuelo y la reparación.

“Trabajemos incansablemente por una educación de calidad, que hable sus lenguas y sepa valorar sus saberes ancestrales, sin dejar por ello de preparar a las nuevas generaciones para afrontar los grandes desafíos globales”, exhortó.

El papa recordó que llegó a Pucallpa siguiendo las huellas de su predecesor, Francisco, quien visitó Puerto Maldonado durante su viaje apostólico al Perú en 2018. Señaló que su propósito era escuchar las historias de los habitantes de la región, acompañarlos y reafirmarlos en la fe y la esperanza, así como sostener su búsqueda de justicia y paz.