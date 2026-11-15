El papa León XIV ofreció un discurso ante miles de fieles y bajo el sol inclemente de la Amazonía peruana. (Foto: América TV)
El papa León XIV ofreció un discurso ante miles de fieles y bajo el sol inclemente de la Amazonía peruana. (Foto: América TV)
Por Redacción EC

El papa León XIV expresó su preocupación por la violencia contra los pueblos indígenas de la Amazonía y exigió justicia para los dirigentes asesinados por defender sus territorios.

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