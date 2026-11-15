El papa León XIV llegó a Pucallpa durante la tarde de este domingo 15 de noviembre para presidir una misa multitudinaria en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, ubicada en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo.

La celebración eucarística congrega a miles de fieles de la región y de distintas partes del país, como parte de su primera visita apostólica al Perú.

El recinto deportivo fue acondicionado para recibir a los asistentes que llegaron desde diferentes localidades de Ucayali y otras regiones de la Amazonía peruana. La misa representa una de las principales actividades del Pontífice durante su paso por esta zona del país.

La elección de La Videnita como escenario de la celebración permitió concentrar a los participantes en un espacio preparado para un encuentro religioso multitudinario. Los fieles que se trasladaron desde el centro de Pucallpa tuvieron que considerar el tiempo de desplazamiento y las medidas de seguridad dispuestas en los alrededores del recinto.

Para el ingreso, las autoridades y los organizadores establecieron indicaciones sobre los accesos y horarios de presentación, consignados en las entradas gratuitas. Asimismo, recomendaron a los asistentes mantenerse informados sobre las rutas habilitadas, los desvíos y las restricciones vehiculares en el distrito de Manantay.

La visita del papa León XIV a Pucallpa forma parte de su recorrido por el Perú y comprende actividades religiosas dirigidas a las comunidades de la Amazonía. La celebración reúne a representantes de la Iglesia católica y fieles que llegaron para participar en la misa presidida por el Santo Padre.

El papa León ya tiene DNI electrónico

El papa León XIV recibió su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico 3.0 del Perú, país cuya nacionalidad obtuvo en 2015 y donde mantiene registrada su dirección en Chiclayo. La entrega estuvo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), luego de que el documento fuera tramitado en el Vaticano el 30 de mayo de 2025.

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