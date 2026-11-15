El papa León XIV ya está en suelo Pucallpino. (Foto: América TV)
El papa León XIV ya está en suelo Pucallpino. (Foto: América TV)
Por Redacción EC

El papa León XIV llegó a Pucallpa durante la tarde de este domingo 15 de noviembre para presidir una misa multitudinaria en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, ubicada en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo.

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