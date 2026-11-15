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Resumen

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El papa León ofició misa para una multitud en Pucallpa. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
El papa León ofició misa para una multitud en Pucallpa. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

Durante la celebración eucarística que presidió el papa León XIV en Pucallpa, captó la atención de los fieles al lucir una indumentaria litúrgica inspirada en el arte ancestral de la Amazonía peruana, así como al utilizar una silla de madera tallada por los reclusos del establecimiento penitenciario de esta ciudad.

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