Durante la celebración eucarística que presidió el papa León XIV en Pucallpa, captó la atención de los fieles al lucir una indumentaria litúrgica inspirada en el arte ancestral de la Amazonía peruana, así como al utilizar una silla de madera tallada por los reclusos del establecimiento penitenciario de esta ciudad.

El papa León XIV brindó una multitudinaria misa en Pucallpa. (Foto: El Comercio YouTube)

La vestimenta destaca por sus diseños textiles en tonos verdes con detalles dorados que incorporan elementos de la cosmovisión shipibo-konibo. Resalta especialmente el kené, una reconocida expresión artística.

Hace unos días, el coordinador de la visita papal en Pucallpa, el padre Luca Zanta, presentó las vestimentas preparadas para la celebración y explicó que sus diseños buscan integrar la identidad cultural amazónica con los elementos religiosos.

Zanta informó que Bensho elaboró una casulla bordada a mano que será entregada como obsequio al papa León XIV.

Diseños textiles

Los diseños textiles son verdes con detalles dorados e incorporan elementos de la cosmovisión shipibo-konibo, especialmente el kené, una expresión artística cuyos trazos lineales y geométricos representan ríos, bosques, plantas medicinales y aspectos espirituales de este pueblo indígena.

También destaca el koros kené, un diseño en forma de cruz que propone un diálogo entre la tradición amazónica y la simbología cristiana.

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Además de la vestimentas, los objetos litúrgicos que se utilizarán en la misa son artesanías coloridas revestidas de estos diseños típicos de la zona, en lugar de los habituales hechos de plata o latón.

Del mismo modo, el altar construido en este recinto está presidido por una sencilla cruz de madera, a ambos lados, destacan distintos diseños kené azul, blanco, negro y marrón y el tejado está recubierto de hojas de palmera seca, como es costumbre en viviendas amazónicas.

Por otro lado, un grupo de reclusos de la prisión de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera tallada que serán utilizadas en la misa: una será un regalo para el sumo pontífice y la segunda permanecerá en la ciudad como parte de una futura exhibición.

La elaboración de las sillas permitirá mostrar el trabajo artesanal en madera que desarrollan los internos del penal. FOTO: Jorge Velásquez P./ Facebook

Dentro de dicha cárcel se forma a internos en la carpintería y tallado de madera, como parte de su proceso de reinserción social.

Las piezas presentan detalles vegetales y una cruz tallados en los brazos y el respaldo, mientras que el asiento y parte del espaldar están tapizados para que sean más cómodas para el papa, que tras la misa se trasladará al aeropuerto para viajar a Lima y pasar su última noche en Perú.