El papa León XIV, este miércoles en la plaza de San Pedro en el Vaticano. EFE/EPA/Angelo Carconi
El papa León XIV, este miércoles en la plaza de San Pedro en el Vaticano. EFE/EPA/Angelo Carconi
Por Redacción EC

El Papa León XIV llegará al Perú el próximo 11 de noviembre y, durante su visita a Pucallpa, podría recorrer la Plaza de Armas y el estadio de la ciudad. La visita forma parte de una gira oficial por Sudamérica que también comprende Argentina y Uruguay.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.