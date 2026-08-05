El Papa León XIV llegará al Perú el próximo 11 de noviembre y, durante su visita a Pucallpa, podría recorrer la Plaza de Armas y el estadio de la ciudad. La visita forma parte de una gira oficial por Sudamérica que también comprende Argentina y Uruguay.

El Vaticano confirmó este miércoles 5 de agosto que el Santo Padre permanecerá en el Perú entre el 11 y el 17 de noviembre, periodo en el que visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Asimismo, precisó que el programa oficial será difundido en una fecha posterior.

El papa León XIV en la presentación de su encíclica 'Magnifica humanitas', este lunes en el Vaticano. EFE/EPA/Maurizio Brambatti

De acuerdo con el Gobierno Regional de Ucayali, hace aproximadamente un mes una comitiva de la Santa Sede inspeccionó diversos espacios de Pucallpa con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad, logística, movilidad y protocolo para la visita papal.

Entre los lugares inspeccionados figuran la Plaza de Armas, la catedral de Pucallpa, el Complejo Deportivo La Videnita, el sector del Paichetero y el estadio Aliardo Soria Pérez.

Según la planificación preliminar de las autoridades, este último recinto es uno de los espacios considerados para la celebración de una misa multitudinaria que podría congregar a cerca de 35.000 fieles.

El papa León XIV el pasado jueves en Roma. EFE/EPA/Giuseppe Lami

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que el recorrido del pontífice por el Perú incluirá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades que representan distintas etapas de la labor pastoral de Robert Prevost en el país.

La visita comprenderá un itinerario por la costa, la sierra y la Amazonía peruana. León XIV posee la nacionalidad peruana desde 2015 y desarrolló parte de su ministerio pastoral en diversas regiones del país antes de asumir funciones en el Vaticano.

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