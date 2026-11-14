El papa León XIV llegará a Pucallpa este domingo 15 de noviembre para cumplir el penúltimo día de su visita apostólica al Perú, y la ciudad ya ultima los detalles para recibirlo.

Y es que, en la capital de Ucayali avanzan los trabajos finales en los puntos que recorrerá el Pontífice, donde las calles lucen carteles de bienvenida y continúan los ajustes en los estrados del malecón Puerto Callao y la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

El papa León XIV aseguró este viernes 13 de noviembre que está "superando" sus problemas de salud semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón, en una misa celebrada bajo un sol ardiente en Chiclayo, en el norte de Perú, donde fue obispo por cerca de ocho años. (AFP)

Actividades del papa León XIV en Pucallpa

Su agenda comenzará a las 3:00 p. m. en el malecón Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha. Allí, el papa León XIV se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos originarios shipibo-konibo, asháninka y kukama, donde además encabezará la bendición y plantación simbólica de árboles de shihuahuaco junto a niños y adultos mayores.

Posteriormente, a las 4:45 p. m., el Santo Padre presidirá una misa multitudinaria en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocido como La Videnita, en el distrito de Manantay. Concluida la ceremonia religiosa, partirá de regreso a Lima en un vuelo programado para las 7:05 p. m., con llegada estimada a las 8:20 p. m.