El papa León XIV llegará a Pucallpa este domingo 15 de noviembre para cumplir el penúltimo día de su visita apostólica al Perú, y la ciudad ya ultima los detalles para recibirlo.
TE PUEDE INTERESAR
- Papa León XIV regresa a Chiclayo: emoción y expectativa de los fieles por recibir al pontífice en su querida ciudad
- Corazón de León: crónica de un papa emocionado y que disfruta cada minuto en casa
- León XIV vuelve a Chiclayo: la emoción se traslada a las Pampas de Pimentel y a la capilla que ayudó a reconstruir
- Papa León XIV y el curioso saludo en italiano antes de su viaje a Chiclayo: “Perdón, aquí en casa se habla italiano”
- Papa León XIV saluda a sus fieles en la Nunciatura Apostólica: “Muchas gracias por esta presencia tan hermosa”
Seguir temas