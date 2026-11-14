Trabajos de acondicionamiento en la Villa Deportiva Regional de Ucayali ('La Videnita'), escenario donde el papa León XIV oficiará una misa este domingo 15 de noviembre a las 4:45 p. m. en Pucallpa. (Foto: Antonio Melgarejo)
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Papa León XIV en Pucallpa (Foto: Antonio Melgarejo)
  • Trabajos de acondicionamiento en la Villa Deportiva Regional de Ucayali ('La Videnita'), escenario donde el papa León XIV oficiará una misa este domingo 15 de noviembre a las 4:45 p. m. en Pucallpa. (Foto: Antonio Melgarejo)
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    Trabajos de acondicionamiento en la Villa Deportiva Regional de Ucayali ('La Videnita'), escenario donde el papa León XIV oficiará una misa este domingo 15 de noviembre a las 4:45 p. m. en Pucallpa. (Foto: Antonio Melgarejo)

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    Trabajos de acondicionamiento en la Villa Deportiva Regional de Ucayali ('La Videnita'), escenario donde el papa León XIV oficiará una misa este domingo 15 de noviembre a las 4:45 p. m. en Pucallpa. (Foto: Antonio Melgarejo)

  • Fieles acuden a ver los avances del estrado en La Videnita de Pucallpa, donde el papa León XIV ofrecerá una misa este domingo 15 de noviembre como parte de su visita apostólica al Perú. (Foto: Antonio Melgarejo)
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    Fieles acuden a ver los avances del estrado en La Videnita de Pucallpa, donde el papa León XIV ofrecerá una misa este domingo 15 de noviembre como parte de su visita apostólica al Perú. (Foto: Antonio Melgarejo)

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    Fieles acuden a ver los avances del estrado en La Videnita de Pucallpa, donde el papa León XIV ofrecerá una misa este domingo 15 de noviembre como parte de su visita apostólica al Perú. (Foto: Antonio Melgarejo)

  • Un grupo de mujeres shipibo-konibo en el malecón Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha, donde el Santo Padre sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de pueblos originarios este domingo 15 de noviembre (Foto: Antonio Melgarejo)
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    Un grupo de mujeres shipibo-konibo en el malecón Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha, donde el Santo Padre sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de pueblos originarios este domingo 15 de noviembre (Foto: Antonio Melgarejo)

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    Un grupo de mujeres shipibo-konibo en el malecón Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha, donde el Santo Padre sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de pueblos originarios este domingo 15 de noviembre (Foto: Antonio Melgarejo)

  • Carteles de bienvenida al Santo Padre resaltan en las calles de Pucallpa, donde ya se vive la emoción por la llegada del papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo)
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    Carteles de bienvenida al Santo Padre resaltan en las calles de Pucallpa, donde ya se vive la emoción por la llegada del papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo)

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    Carteles de bienvenida al Santo Padre resaltan en las calles de Pucallpa, donde ya se vive la emoción por la llegada del papa León XIV. (Foto: Antonio Melgarejo)

  • A pocas horas de la celebración, continúan los trabajos en el escenario de La Videnita de Pucallpa, lugar en el que el papa León XIV presidirá una misa este domingo 15 de noviembre durante el penúltimo día de su gira en el Perú. (Foto: Antonio Melgarejo)
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    A pocas horas de la celebración, continúan los trabajos en el escenario de La Videnita de Pucallpa, lugar en el que el papa León XIV presidirá una misa este domingo 15 de noviembre durante el penúltimo día de su gira en el Perú. (Foto: Antonio Melgarejo)

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    A pocas horas de la celebración, continúan los trabajos en el escenario de La Videnita de Pucallpa, lugar en el que el papa León XIV presidirá una misa este domingo 15 de noviembre durante el penúltimo día de su gira en el Perú. (Foto: Antonio Melgarejo)

  • Imágenes aéreas de la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, donde el papa León XIV ofrecerá una misa este domingo 15 de noviembre. (Foto: Antonio Melgarejo)
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    Imágenes aéreas de la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, donde el papa León XIV ofrecerá una misa este domingo 15 de noviembre. (Foto: Antonio Melgarejo)

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    Imágenes aéreas de la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, donde el papa León XIV ofrecerá una misa este domingo 15 de noviembre. (Foto: Antonio Melgarejo)

  • Vista de la Plaza Mayor de Pucallpa, ciudad que acoge las actividades del papa León XIV en el penúltimo día de su visita al Perú. (Foto: Antonio Melgarejo)
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    Vista de la Plaza Mayor de Pucallpa, ciudad que acoge las actividades del papa León XIV en el penúltimo día de su visita al Perú. (Foto: Antonio Melgarejo)

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    Vista de la Plaza Mayor de Pucallpa, ciudad que acoge las actividades del papa León XIV en el penúltimo día de su visita al Perú. (Foto: Antonio Melgarejo)

  • A las 3:00 p. m. del 15 de noviembre, en el malecón Puerto Callao (laguna de Yarinacocha), el papa León XIV se reunirá con misioneros y representantes shipibo-konibo, asháninka y kukama, donde además plantará simbólicamente un shihuahuaco junto a niños y adultos. (Foto: Antonio Melgarejo)
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    A las 3:00 p. m. del 15 de noviembre, en el malecón Puerto Callao (laguna de Yarinacocha), el papa León XIV se reunirá con misioneros y representantes shipibo-konibo, asháninka y kukama, donde además plantará simbólicamente un shihuahuaco junto a niños y adultos. (Foto: Antonio Melgarejo)

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    A las 3:00 p. m. del 15 de noviembre, en el malecón Puerto Callao (laguna de Yarinacocha), el papa León XIV se reunirá con misioneros y representantes shipibo-konibo, asháninka y kukama, donde además plantará simbólicamente un shihuahuaco junto a niños y adultos. (Foto: Antonio Melgarejo)

Por Redacción EC

El papa León XIV llegará a Pucallpa este domingo 15 de noviembre para cumplir el penúltimo día de su visita apostólica al Perú, y la ciudad ya ultima los detalles para recibirlo.

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