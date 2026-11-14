Fieles y visitantes ingresan a la Catedral de Pucallpa durante la jornada previa a la llegada del papa León XIV, prevista para este domingo 15 de noviembre. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)
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Fieles se congregan en la Catedral de Pucallpa
  • Fieles y visitantes ingresan a la Catedral de Pucallpa durante la jornada previa a la llegada del papa León XIV, prevista para este domingo 15 de noviembre. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)
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    Fieles y visitantes ingresan a la Catedral de Pucallpa durante la jornada previa a la llegada del papa León XIV, prevista para este domingo 15 de noviembre. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

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    Fieles y visitantes ingresan a la Catedral de Pucallpa durante la jornada previa a la llegada del papa León XIV, prevista para este domingo 15 de noviembre. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

  • Un visitante se fotografía junto a un religioso en el interior de la Catedral de Pucallpa, durante las actividades previas a la llegada del papa León XIV a la región Ucayali. (Foto: (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)
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    Un visitante se fotografía junto a un religioso en el interior de la Catedral de Pucallpa, durante las actividades previas a la llegada del papa León XIV a la región Ucayali. (Foto: (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

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    Un visitante se fotografía junto a un religioso en el interior de la Catedral de Pucallpa, durante las actividades previas a la llegada del papa León XIV a la región Ucayali. (Foto: (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

  • Una persona realiza labores de cuidado de las plantas en un espacio acondicionado con motivo de las actividades religiosas programadas por la visita del pontífice a Pucallpa. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)
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    Una persona realiza labores de cuidado de las plantas en un espacio acondicionado con motivo de las actividades religiosas programadas por la visita del pontífice a Pucallpa. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

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    Una persona realiza labores de cuidado de las plantas en un espacio acondicionado con motivo de las actividades religiosas programadas por la visita del pontífice a Pucallpa. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

  • Ciudadanos recorren los exteriores de la Catedral de Pucallpa en vísperas de la visita apostólica del Santo Padre a la Amazonía peruana. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)
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    Ciudadanos recorren los exteriores de la Catedral de Pucallpa en vísperas de la visita apostólica del Santo Padre a la Amazonía peruana. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

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    Ciudadanos recorren los exteriores de la Catedral de Pucallpa en vísperas de la visita apostólica del Santo Padre a la Amazonía peruana. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

  • Grupos de personas se congregan en el ingreso de la Catedral de Pucallpa, donde se desarrollan actividades previas a la llegada del papa León XIV. (Foto: Renzo Ginner / EC)
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    Grupos de personas se congregan en el ingreso de la Catedral de Pucallpa, donde se desarrollan actividades previas a la llegada del papa León XIV. (Foto: Renzo Ginner / EC)

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    Grupos de personas se congregan en el ingreso de la Catedral de Pucallpa, donde se desarrollan actividades previas a la llegada del papa León XIV. (Foto: Renzo Ginner / EC)

  • Agentes policiales resguardan los exteriores de la Catedral de Pucallpa, donde se instalaron barreras metálicas como parte de las medidas de seguridad por las actividades vinculadas a la visita papal. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)
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    Agentes policiales resguardan los exteriores de la Catedral de Pucallpa, donde se instalaron barreras metálicas como parte de las medidas de seguridad por las actividades vinculadas a la visita papal. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

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    Agentes policiales resguardan los exteriores de la Catedral de Pucallpa, donde se instalaron barreras metálicas como parte de las medidas de seguridad por las actividades vinculadas a la visita papal. (Foto: Renzo Ginner / Imágenes captadas con Oppo Find X 10)

Por Redacción EC

Decenas de fieles y visitantes se congregaron este sábado 14 de noviembre en la Catedral de Pucallpa, en la región Ucayali, en vísperas de la llegada del papa León XIV a la Amazonía peruana. La jornada incluye una vigilia y actividades religiosas previas a la visita del Pontífice, programada para este domingo 15 de noviembre, como parte de su recorrido apostólico por el Perú.

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