Decenas de fieles y visitantes se congregaron este sábado 14 de noviembre en la Catedral de Pucallpa, en la región Ucayali, en vísperas de la llegada del papa León XIV a la Amazonía peruana. La jornada incluye una vigilia y actividades religiosas previas a la visita del Pontífice, programada para este domingo 15 de noviembre, como parte de su recorrido apostólico por el Perú.
Decenas de fieles y visitantes se congregaron este sábado 14 de noviembre en la Catedral de Pucallpa, en la región Ucayali, en vísperas de la llegada del papa León XIV a la Amazonía peruana. La jornada incluye una vigilia y actividades religiosas previas a la visita del Pontífice, programada para este domingo 15 de noviembre, como parte de su recorrido apostólico por el Perú.
Durante la jornada, ciudadanos acudieron al recinto religioso, donde se observaron grupos de personas ingresando y recorriendo sus instalaciones. También se registró la presencia de visitantes que se acercaron para fotografiarse y conocer el templo, mientras continuaban las actividades previas al arribo del Santo Padre.
En los exteriores de la catedral se instalaron barreras metálicas y se observó la presencia de agentes policiales, como parte de las medidas de seguridad desplegadas en la zona ante las actividades programadas por la visita papal.
De acuerdo con el programa oficial, el papa León XIV llegará a Pucallpa a las 2:30 p. m. del domingo. Posteriormente, a las 3:00 p. m., participará en un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, ubicado en el distrito de Yarinacocha.
La agenda del pontífice continuará con una Santa Misa programada para las 4:45 p. m. en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo. La celebración religiosa reunirá a fieles católicos de la región y otras localidades que esperan participar en el encuentro con el líder de la Iglesia católica.
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