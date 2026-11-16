El Papa León XIV recibe regalos del obispo de Pucallpa, Augusto Martín Quijano, durante la misa celebrada en el Complejo Deportivo Regional Ucayali en Pucallpa, Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto por MARTIN BERNETTI / AFP)
El Papa León XIV recibe regalos del obispo de Pucallpa, Augusto Martín Quijano, durante la misa celebrada en el Complejo Deportivo Regional Ucayali en Pucallpa, Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto por MARTIN BERNETTI / AFP)
Por Redacción EC

Durante la multitudinaria misa celebrada en la Villa Deportiva Regional Ucayali, La Videnita, en Pucallpa, el obispo Augusto Martín Quijano entregó al papa León XIV una patena y un copón elaborados por artesanos locales, como expresión de gratitud, fe y cariño de los pueblos de la región Ucayali.

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