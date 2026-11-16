Durante la multitudinaria misa celebrada en la Villa Deportiva Regional Ucayali, La Videnita, en Pucallpa, el obispo Augusto Martín Quijano entregó al papa León XIV una patena y un copón elaborados por artesanos locales, como expresión de gratitud, fe y cariño de los pueblos de la región Ucayali.

“No se irá solo, la Amazonía se irá con usted. Gracias por venir, gracias por caminar con nosotros. Llévese el cariño y la bendición de toda nuestra Amazonía”, enfatizó el obispo.

“Queremos que los lleve al Vaticano”, agregó.

Foto: Captura EC

Durante el acto protocolar y espiritual, el obispo Quijano destacó el valor cultural y religioso de estas piezas que representan el trabajo y la tradición artesanal de la población.

El gesto fue correspondido de inmediato por el Sumo Pontífice, quien no dudó en retribuir el afecto entregando un cáliz a la diócesis local, desatando la ovación de los fieles.

El copón: Es el vaso sagrado con tapa, similar en su forma a un cáliz pero más hondo, que se utiliza para contener las hostias consagradas durante la Misa y para reservarlas en el sagrario.

La patena: Es el pequeño plato de forma circular y superficie cóncava donde se coloca la hostia grande que el sacerdote consagra, simbolizando el pan partido para la vida del mundo y facilitando su distribución y respeto litúrgico.

El papa León XIV celebró una histórica misa en el Complejo Deportivo Regional de Ucayali, en Pucallpa, conocido como 'La Videnita', este 15 de noviembre (Foto por MARTIN BERNETTI / AFP)

Durante la eucaristía, el santo padre lució una casulla especial de color verde, diseñada por un artista de Ucayali, en la que se apreciaban dibujos de la cultura shipibo-konibo junto a la cruz cristiana.

Esta expresión artística se caracteriza por trazos lineales y geométricos, símbolos que representan ríos, bosques, plantas medicinales y otros aspectos espirituales del pueblo amazónico.

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