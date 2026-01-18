El presidente de la república, José Jerí, arribó esta mañana a la provincia de Purús, en la región Ucayali, para supervisar la entrega de ayuda humanitaria destinada a las poblaciones afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas. El mandatario llegó acompañado por los ministros del Ambiente, Miguel Espichán; de Defensa, César Díaz; y de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, entre otras autoridades del Ejecutivo.

La ayuda trasladada desde Lima incluye una tonelada de bienes alimentarios, además de cuatro toneladas de bienes no alimentarios enviadas en coordinación con el Gobierno Regional de Ucayali y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), con el objetivo de atender de manera inmediata a las familias damnificadas.

Jerí visita Purús y coordina atención para damnificados por intensas lluvias en Ucayali. (Foto: Presidencia)

El cargamento fue descargado por personal del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú bajo la supervisión directa del jefe de Estado y los ministros que integran la comitiva oficial. Las lluvias han provocado el desborde de ríos y severas afectaciones en diversas comunidades de esta provincia fronteriza.

Tras la entrega de los donativos, el presidente Jerí realizó un recorrido a pie por la localidad, donde visitó la comisaría y el centro de salud para evaluar las condiciones en las que se encuentran los servicios básicos. Durante el trayecto, sostuvo reuniones con autoridades locales y dirigentes comunales, quienes le expusieron sus principales necesidades y demandas.

Gobierno envía ayuda de emergencia a Purús y presidente recorre zonas afectadas. (Foto: Presidencia)

La agenda presidencial incluyó también una visita al puerto de Purús, ubicado en la zona limítrofe entre Perú y Brasil, hasta donde el mandatario llegó caminando junto a su comitiva, reafirmando el compromiso del Gobierno con las poblaciones más alejadas y vulnerables del país.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

