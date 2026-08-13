Combustible escasea en Pucallpa y conductores pasan la noche en grifos durante paro regional. Foto: Captura de video/Canal N
Combustible escasea en Pucallpa y conductores pasan la noche en grifos durante paro regional. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

La escasez de combustible continúa generando largas colas en los grifos de Pucallpa, en el cuarto día del paro regional convocado por el Frente de Defensa de Ucayali y algunos gremios de transportistas.

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