La escasez de combustible continúa generando largas colas en los grifos de Pucallpa, en el cuarto día del paro regional convocado por el Frente de Defensa de Ucayali y algunos gremios de transportistas.

Durante un recorrido por la avenida Centenario, se observó a decenas de mototaxistas y conductores formando extensas filas que ocupaban varias cuadras para conseguir combustible.

Algunos usuarios aseguraron que llevan más de cuatro horas esperando, mientras que otros señalaron que permanecieron durante toda la noche en los exteriores de los establecimientos.

Pucallpa enfrenta falta de combustible: transportistas esperan horas para abastecerse en los grifos. Foto: Captura de video/Canal N

La falta de abastecimiento está relacionada con las dificultades para trasladar combustible hacia Pucallpa en medio de las protestas y los bloqueos registrados en diferentes puntos de Ucayali.

Según representantes del sector, los conductores de los camiones cisterna estarían evitando desplazarse por las zonas donde permanecen los piquetes ante el temor de posibles enfrentamientos.

Esta situación ha reducido el ingreso de combustible a la ciudad y ha generado una mayor demanda en los establecimientos que todavía cuentan con existencias.

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Transportistas anuncian retiro, pero el paro continúa

La situación se presenta después de una reunión entre un grupo de gremios de transportistas, representantes de grifos y miembros de la Cámara de Comercio.

De acuerdo con lo informado, algunos dirigentes del sector transporte habrían acordado desistir de la medida de protesta.

Sin embargo, el Frente de Defensa de Ucayali sostiene que el paro continúa y que todavía existen manifestantes que mantienen bloqueos y otras acciones de protesta en distintos puntos de la región.

Escasez de combustible golpea a Pucallpa: bloqueos dificultan ingreso de cisternas a Ucayali. Foto: Captura de video/Canal N

Grifos solicitan resguardo policial

La Asociación de Grifos informó que varios establecimientos permanecen cerrados debido al temor generado por los piquetes.

Según se indicó, grupos de manifestantes acudirían a los locales que continúan atendiendo para exigir que suspendan sus actividades.

Ante esta situación, los representantes del sector solicitarán a la Región Policial que proporcione resguardo para poder reabrir los establecimientos y garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

Mientras tanto, los grifos que todavía disponen de combustible continúan registrando largas filas de vehículos.

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Bloqueos en Aguaytía afectan el ingreso a Ucayali

La protesta también viene afectando el tránsito hacia la región. En Aguaytía, provincia de Padre Abad, se han registrado bloqueos en la carretera que constituye uno de los principales accesos a Ucayali.

Los obstáculos en esta vía complican el traslado de productos y combustible hacia Pucallpa.

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