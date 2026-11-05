Un sismo de magnitud 4.5 remeció la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, a las 8:10 p. m. de este miércoles 05 de noviembre, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor alarmó a los pobladores de ese distrito.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro del evento a unos 43 kilómetros al norte de Pucallpa. El reporte oficial precisó que la falla sísmica se localizó a una profundidad de 159 kilómetros.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado III en Pucallpa, provincia de Coronel Portillo. La vibración moderada se sintió con mayor claridad en los pisos superiores de los edificios y en las viviendas de la zona.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0765 Fecha y Hora Local: 05/11/2026 20:10:11 Magnitud: 4.5 Profundidad: 159km Latitud: -8.00 Longitud: -74.53 Intensidad: III Pucallpa Referencia: 43 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali https://t.co/i49TiklDfO — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 6, 2026

Mochilas de emergencias para todos los bolsillos

A través de un informe de ATV, se pudo conocer a detalle los precios de los artículos indispensables que no pueden faltar en una mochila de emergencia ante un posible terremoto en el Perú.

El Mercado Central, ubicado en el Centro de Lima, precisaron que armar este kit cuesta al menos S/120 e incluye artículos básicos. La estimación considera productos de primera necesidad como un botiquín entre S/8 a S/24, una radio de S/20 y una linterna desde S/10, además de alimentos no perecibles, como atún y galletas.

¿Y para las mascotas? Contar con una mochila de emergencia destinada únicamente para ellos marca la diferencia entre una evacuación adecuada y momentos de caos y terror.

Es importante tener un kit exclusivo con todos sus insumos básicos pues asegura que contemos de inmediato con todo lo necesario para su sustento, referente a higiene y salud.

Aquí algunos implementos a tomar en cuenta:

Alimento y agua: Raciones de su comida habitual para un mínimo de 3 a 5 días.

Salud y botiquín: Botiquín básico, medicamentos de uso diario e indispensable copia plastificada o digital de su carnet de vacunación y ficha médica.

Manejo y seguridad: Correa, collar o arnés de repuesto.