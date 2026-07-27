Un sismo de magnitud 4,6 fue registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al suroeste de Pucallpa, a las 5:36 p. m. de hoy 27 de julio, en Ucayali.
Según el Instituto, el epicentro del temblor se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, a una profundidad de 144 kilómetros.
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Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -8.76 grados de latitud y -74.77 grados de longitud.
Además, fue regristada por el IGP con una intensidad máxima moderada de II-III Pucallpa.
El movimiento telúrico tiene lugar a pocos días del sismo de magnitud 5.1 que sacudió Junín el pasado sábado 18 de julio; mismo que dejó cinco muertos, decenas de heridos y más de 300 damnificados.
Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.
Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:
- Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
- Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.
- Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.
- Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.
- Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.
- Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.
El video aborda el caso de Raysa Martínez Copa, conocida como 'La Chocolatita', hallada sin vida en La Molina. La necropsia confirmó asfixia por estrangulación y la investigación apunta a Óscar Raúl Arias Muñoz como principal sospechoso.
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