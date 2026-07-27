Un sismo de magnitud 4,6 fue registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al suroeste de Pucallpa, a las 5:36 p. m. de hoy 27 de julio, en Ucayali.

Según el Instituto, el epicentro del temblor se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, a una profundidad de 144 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0501

Fecha:27/07/2026 17:36:40

Mag:4.6

Prof:144km

Lat:-8.76

Long:-74.77

Int:II-III Pucallpa

Ref:50 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/Nxfp8SG3cb — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 27, 2026

MIRA AQUÍ: IGP Temblor en Perú hoy, lunes 27 de julio: Dónde fue el epicentro, magnitud y a qué hora sucedió

Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -8.76 grados de latitud y -74.77 grados de longitud.

Además, fue regristada por el IGP con una intensidad máxima moderada de II-III Pucallpa.

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¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:

Agua y alimento : Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir. Correa o canasto : Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda. Manta : En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua. Medicamentos : Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares. Plato para la comida : Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua. Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.

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