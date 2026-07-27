Un sismo de magnitud 4,6 sacudió el suroeste de Pucallpa, el 27 de julio de 2026. (Captura del IGP)
Un sismo de magnitud 4,6 sacudió el suroeste de Pucallpa, el 27 de julio de 2026. (Captura del IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4,6 fue registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al suroeste de Pucallpa, a las 5:36 p. m. de hoy 27 de julio, en Ucayali.

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