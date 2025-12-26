El temblor ocurrió a las 11:31 a.m. de este viernes 26 de diciembre | Imagen: IGP
Redacción EC
Un sismo de magnitud 4.7 se registró este viernes 26 de diciembre en el departamento de Ucayali, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

El temblor ocurrió a las 11:31 a.m. y su epicentro tuvo lugar a cinco kilómetros al noreste del distrito de Curimaná, en la provincia de Padre Abad.

Además, registró una profundidad de 138 kilómetros y una intensidad de III en Curimaná.

Las autoridades de Defensa Civil no han reportado hasta el momento daños personales ni materiales por la ocurrencia del sismo.

