Un sismo de magnitud 4.7 se registró este viernes 26 de diciembre en el departamento de Ucayali, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

El temblor ocurrió a las 11:31 a.m. y su epicentro tuvo lugar a cinco kilómetros al noreste del distrito de Curimaná, en la provincia de Padre Abad.

Además, registró una profundidad de 138 kilómetros y una intensidad de III en Curimaná.

Las autoridades de Defensa Civil no han reportado hasta el momento daños personales ni materiales por la ocurrencia del sismo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0824

Fecha y Hora Local: 26/12/2025 11:31:38

Magnitud: 4.7

Profundidad: 138km

Latitud: -8.43

Longitud: -75.12

Intensidad: III Curimaná

Referencia: 5 km al NE de Curimaná, Padre Abad - Ucayali — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 26, 2025

VIDEO RECOMENDADO