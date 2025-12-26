Un sismo de magnitud 4.7 se registró este viernes 26 de diciembre en el departamento de Ucayali, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.
El temblor ocurrió a las 11:31 a.m. y su epicentro tuvo lugar a cinco kilómetros al noreste del distrito de Curimaná, en la provincia de Padre Abad.
Además, registró una profundidad de 138 kilómetros y una intensidad de III en Curimaná.
Las autoridades de Defensa Civil no han reportado hasta el momento daños personales ni materiales por la ocurrencia del sismo.
VIDEO RECOMENDADO