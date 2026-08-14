Un sector de manifestantes mantuvo bloqueada la carretera Federico Basadre, a la altura del kilómetro 34, en el distrito de Campo Verde, Ucayali, pese al acuerdo alcanzado para suspender el paro regional. La intervención de la Policía Nacional para liberar la vía derivó en enfrentamientos que dejaron al menos seis personas heridas y 10 detenidas.

El bloqueo se mantenía desde hace varios días y motivó el despliegue de un contingente policial en la zona. Durante el operativo, un grupo de manifestantes lanzó bengalas y palos contra los agentes e incendió un patrullero institucional.

Bloqueo de la carretera Federico Basadre termina en enfrentamientos y 10 detenidos. (Foto: Captura / Canal N)

La violencia obligó a los efectivos policiales a ejecutar maniobras de contención, mientras pasajeros y transportistas permanecían varados en el tramo de la carretera. De acuerdo a Canal N, los enfrentamientos provocaron el repliegue temporal de las unidades policiales mientras se buscaba restablecer el orden público.

Previamente, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, anunció la firma de un acta de compromisos con dirigentes de diversos gremios de transporte fluvial, acuático y terrestre. El documento establecía la suspensión de las medidas de fuerza.

#LoÚltimo Pucallpa: bloquean vía Federico Basadre en rechazo al acuerdo de levantar el paro. Un patrullero fue quemado y se registraron enfrentamientos entre la Policía y manifestantes



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El acuerdo fue suscrito tras los anuncios del Poder Ejecutivo sobre la entrega de un subsidio destinado al transporte pesado, liviano y fluvial. Las medidas fueron informadas por la presidenta Keiko Fujimori.

El acta también contempla la declaratoria de emergencia del abastecimiento de hidrocarburos para habilitar un nuevo reservorio con una capacidad de 20.000 barriles. Asimismo, se prevé la autorización de Osinergmin y la suscripción de un convenio entre Petroperú y Aguaytía Energy para garantizar reservas energéticas.

La suspensión formal de la huelga permitirá retomar además el empadronamiento de conductores mediante el cruce de información con la Sunat. El proceso comprende a cerca de 100.000 mototaxistas y contará con el apoyo técnico de las municipalidades para agilizar el registro.