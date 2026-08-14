Policía interviene bloqueo de carretera y manifestantes incendian patrullero. (Foto: Captura / Canal N)
Policía interviene bloqueo de carretera y manifestantes incendian patrullero. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Un sector de manifestantes mantuvo bloqueada la carretera Federico Basadre, a la altura del kilómetro 34, en el distrito de Campo Verde, Ucayali, pese al acuerdo alcanzado para suspender el paro regional. La intervención de la Policía Nacional para liberar la vía derivó en enfrentamientos que dejaron al menos seis personas heridas y 10 detenidas.

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