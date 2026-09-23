Las autoridades hicieron un llamado a los turistas y comerciantes locales a respetar la orden de clausura. Foto: El Comercio
Las autoridades hicieron un llamado a los turistas y comerciantes locales a respetar la orden de clausura. Foto: El Comercio
Por Redacción EC

El Gobierno Regional de Ucayali informó que dispuso la clausura temporal del conocido atractivo turístico Velo de la Novia, ubicado en la provincia de Padre Abad, luego de registrarse un peligroso desprendimiento de rocas en la zona que dejó una mujer comerciante herida.

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