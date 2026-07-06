Las intensas lluvias que dañaron la única pista de aterrizaje de Purús, en la región Ucayali, motivaron la activación de una operación humanitaria para abastecer de alimentos a la población de esta provincia, una de las más aisladas del país. La respuesta fue coordinada por el movimiento empresarial Hombro a Hombro, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y diversas empresas privadas.

Debido al deterioro de la infraestructura aeroportuaria, los vuelos que habitualmente transportan alimentos, combustible, medicinas y otros bienes de primera necesidad no pudieron operar con normalidad, dejando incomunicada a la población.

Activan operación humanitaria para abastecer a Purús tras cierre de su pista aérea. (Foto: Hombro a Hombro)

Ante esta situación, la ayuda fue enviada mediante lanzamientos aéreos con paracaídas hacia miembros de las Fuerzas Armadas y pobladores que permanecían en tierra, quienes posteriormente realizaron la distribución de los productos.

La operación fue ejecutada con el apoyo del programa Alas de Esperanza de la Fuerza Aérea del Perú y la participación de empresas privadas. Los alimentos fueron donados por Gloria y Ocho Sur, mientras que Latam y Casa Andina facilitaron el transporte y alojamiento del personal de Hombro a Hombro que participó en la misión.

La organización señaló que esta modalidad de distribución podría replicarse en futuras emergencias provocadas por inundaciones, crecidas de ríos, huaicos u otros eventos asociados al Fenómeno El Niño que generen el aislamiento de comunidades.

Ayuda humanitaria llega a Purús mediante lanzamientos aéreos tras daños en su única pista de aterrizaje. (Foto: Hombro a Hombro)

Hombro a Hombro indicó que mantiene la coordinación con las autoridades para continuar canalizando ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas mientras persistan los efectos de la temporada de lluvias.

Antecedente

La situación de aislamiento de Purús no es nueva. El 17 de octubre de 2022, El Comercio publicó un reportaje en el que advirtió las condiciones de abandono que enfrentan los cerca de 4.000 habitantes de esta provincia ubicada en la frontera entre Perú y Brasil, cuya única conexión con el resto del país es por vía aérea.

Cinco meses después de esa publicación, este Diario informó que las 43 comunidades indígenas de Purús continuaban afrontando serias carencias en servicios básicos. Entre ellas figuraban la paralización de la construcción del hospital de Puerto Esperanza —obra que permanecía inconclusa desde hacía cinco años—, la escasez de médicos y medicamentos, la falta de equipos para diagnósticos y la ausencia de agua potable para gran parte de la población.

En ese entonces, dirigentes indígenas y especialistas también advirtieron que la limitada conectividad de Purús dificultaba el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible, además de retrasar la ejecución de proyectos públicos. La actual afectación de la única pista de aterrizaje vuelve a evidenciar la dependencia de la provincia del transporte aéreo para garantizar el suministro de bienes esenciales y la atención de emergencias.