Coordinan puente humanitario aéreo para abastecer a Purús tras intensas lluvias. (Foto: Hombro a Hombro)
Coordinan puente humanitario aéreo para abastecer a Purús tras intensas lluvias. (Foto: Hombro a Hombro)
Por Redacción EC

Las intensas lluvias que dañaron la única pista de aterrizaje de Purús, en la región Ucayali, motivaron la activación de una operación humanitaria para abastecer de alimentos a la población de esta provincia, una de las más aisladas del país. La respuesta fue coordinada por el movimiento empresarial Hombro a Hombro, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y diversas empresas privadas.

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