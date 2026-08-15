Un grupo de unos 200 manifestantes, según la PNP, bloqueó la carretera Federico Basadre y quemó un patrullero este viernes. (Captura de pantalla: Panamericana)
Un grupo de unos 200 manifestantes, según la PNP, bloqueó la carretera Federico Basadre y quemó un patrullero este viernes. (Captura de pantalla: Panamericana)
Por Redacción EC

La noche el viernes 14 de agosto se registraron graves enfrentamientos en Ucayali entre manifestantes y efectivos policiales en el distrito de Campo Verde por un presunto grupo de transportistas que se opone al cese de las medidas de fuerza y que mantiene el paro de transporte por un sexto día luego del anuncio de Keiko Fujimori de un nuevo subsidio para este sector.