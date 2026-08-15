La noche el viernes 14 de agosto se registraron graves enfrentamientos en Ucayali entre manifestantes y efectivos policiales en el distrito de Campo Verde por un presunto grupo de transportistas que se opone al cese de las medidas de fuerza y que mantiene el paro de transporte por un sexto día luego del anuncio de Keiko Fujimori de un nuevo subsidio para este sector.

Un grupo de aproximadamente 200 personas, según detalló la policía, atacó una unidad de placa PK-26460 perteneciente a la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial Ucayali. El vehículo fue apedreado, volcado y posteriormente incendiado por los manifestantes mientras los agentes intentaban liberar el tránsito en el kilómetro 34 de la carretera Federico Basadre.

Un grupo de unos 200 manifestantes, según la PNP, bloqueó la carretera Federico Basadre y quemó un patrullero este viernes. (Captura de pantalla: Panamericana)

La región de Ucayali atraviesa una crisis debido al incremento del precio de los combustibles, donde el galón de diésel llegó a costar hasta 27 soles en diversos puntos. Esta situación provocó bloqueos prolongados que generaron desabastecimiento de productos básicos y pérdidas económicas.

La Policía Nacional del Perú emitió un comunicado oficial responsabilizando a este sector de huelguistas por la destrucción del patrullero. La institución señaló que ningún reclamo justifica recurrir a la violencia o poner en riesgo la integridad de las personas y los bienes públicos.

PNP confirma patrullero quemado por manifestantes en Ucayali. (RPP)

Según datos de la Defensoría del Pueblo, el enfrentamiento dejó un saldo de cinco efectivos policiales heridos y once ciudadanos detenidos. Asimismo, diez personas resultaron afectadas por los gases lacrimógenos utilizados durante la intervención, siendo trasladadas al centro de salud local para recibir atención médica y posteriormente dadas de alta.

A pesar de los incidentes, un sector de manifestantes se mantiene en la vía exigiendo la presencia de una comisión de alto nivel del Ejecutivo con capacidad de decisión. Además del precio del combustible, los gremios demandan el arreglo de carreteras en sectores críticos y la atención a una plataforma amplia de reclamos sociales.

Un grupo de unos 200 manifestantes, según la PNP, bloqueó la carretera Federico Basadre y quemó un patrullero este viernes. (Captura de pantalla: Panamericana)

Autoridades de Ucayali habían anunciado fin del paro

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, había anunciado el levantamiento del paro regional este viernes tras suscribir un acta de compromiso con diversos dirigentes de transporte . En la reunión participaron representantes de gremios fluviales, de carga pesada y mototaxistas, quienes acordaron deponer las medidas de fuerza tras cinco días de huelga.

Esta decisión se alcanzó luego de que el gobierno de Keiko Fujimori confirmara el otorgamiento de un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para mitigar el alza del combustible. La medida tendrá una vigencia inicial de tres meses y busca aliviar el impacto económico en los transportistas de carga, pasajeros y servicios fluviales de la selva.