Sismo de magnitud 4.0 sacude Ucayali esta mañana tras el fuerte temblor registrado el fin de semana. Foto: IGP
Sismo de magnitud 4.0 sacude Ucayali esta mañana tras el fuerte temblor registrado el fin de semana. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este martes en la región Ucayali, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico fue reportado a través de la plataforma oficial del organismo de monitoreo sísmico. El evento ocurre apenas dos días después del fuerte sismo de magnitud 5.7 que también sacudió la región.

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