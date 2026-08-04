Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este martes en la región Ucayali, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico fue reportado a través de la plataforma oficial del organismo de monitoreo sísmico. El evento ocurre apenas dos días después del fuerte sismo de magnitud 5.7 que también sacudió la región.

De acuerdo con el reporte del IGP, el temblor ocurrió a las 8:39 a.m. y tuvo su epicentro 30 kilómetros al sureste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo.

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El organismo precisó que el movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 152 kilómetros, característica que suele influir en la intensidad con la que es percibido en superficie.

Cabe mencionar que este nuevo movimiento telúrico ocurre luego de que, el pasado 2 de agosto, la región fuera sacudida por un sismo de magnitud 5.7, cuyo epicentro también se localizó en la provincia de Coronel Portillo.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0524

Fecha y Hora Local: 04/08/2026 08:39:33

Magnitud: 4.0

Profundidad: 152km

Latitud: -8.53

Longitud: -74.30

Referencia: 30 km al SE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/wlLTqmAfr5 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 4, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del evento.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:

Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.







