Unicef Perú: “Los datos sobre experiencias de violencia sexual son alarmantes”

Amanda Martin, jefa del área de protección de Unicef Perú, dialogó con El Comercio sobre la situación de la violencia sexual contra menores en el país. Ella sostuvo que es fundamental trabajar en temas de prevención para poder enfrentar esta problemática.



— La violación sexual de menores de edad es el segundo delito que más presos genera. ¿Por qué?



El número de presos es consistente con la data que ofrece la estadística. Cuando se pregunta a los chicos si han tenido experiencias de violencia sexual en la casa, escuela o comunidad los niveles de prevalencia son altísimos. Los datos son alarmantes.



— ¿Por qué si hay tantos casos aún no hay una conciencia acorde con la magnitud del problema?



Todavía no hemos interiorizado y aprendido que los niños y niñas son ciudadanos exactamente iguales que los adultos. Si no colocamos a los niños al mismo nivel que los adultos en las leyes, políticas, presupuestos y la conciencia ciudadana es difícil que se genere una alerta social.



— ¿Para que ello ocurra, cuál debería ser la cadena de responsabilidades?



Si nos basamos en el marco de derechos humanos, los primeros responsables de garantizar el bienestar de niños y niñas es el Estado, después la sociedad, entendida en su conjunto como la familia y empresas.



— ¿Y cómo evalúa el actuar del Estado Peruano?



Existe mayor conciencia política de la importancia del tema. Sin embargo, me parece que el enfoque es reactivo. Se busca poner solución al problema una vez que ya se ha producido, enfocándose en mandar un mensaje de la gravedad del hecho y de la sanción estatal. El Estado está invirtiendo menos recursos y esfuerzo en dos dimensiones que son claves para cambiar la vida de los niños. Una es la prevención y la otra es garantizar el acceso a una protección inmediata y adecuada.



— ¿Cree que la estructura del Ministerio de la Mujer es la adecuada en cuanto al enfoque hacia el niño? Actualmente solo existe una dirección. ¿Debería crecer y tener más peso?



Esta es una discusión que se da no solo en Perú. La experiencia de Unicef muestra que cuanto más arriba esté el nivel de responsabilidad en materia de niñez, más posibilidades hay de que el tema entre en la agenda política, legislativa y presupuestaria. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño [de Naciones Unidas] recomendó que hubiera al menos un viceministerio dedicado a los temas de niñez. Eso sin duda ayuda a mover la maquinaria estatal y da un mensaje claro a la ciudadanía de en dónde está colocando el Perú a los niños en temas de violencia.

