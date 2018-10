Universidad Peruana de Integración Global deberá cerrar tras licencia denegada

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que denegó el licenciamiento a la Universidad Peruana de Integración Global (UPIG), luego de que esta no cumpliera ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la reforma universitaria.



Esta casa de estudios privada –con sede en Santiago de Surco (Lima) y una población educativa de 1.257 alumnos– se convierte así en la segunda del país que deberá cerrar sus puertas en un plazo máximo de dos años, según lo estipula la Ley Universitaria y el reglamento de cese de actividades de universidades con licencia denegada.



— Sin licenciamiento —

La UPIG inició su proceso de licenciamiento en agosto del 2016 y contó con 15 meses para subsanar las observaciones realizadas para mejorar su calidad educativa, según la Sunedu. Entre ellas, contar con "una adecuada provisión de infraestructura y docentes, de capacidad de diseñar procesos de mejora continua y de capacidad de gestión académica y de investigación".



Asimismo, la superintendencia encontró las siguientes deficiencias:



• No cuenta con laboratorios apropiadamente equipados y adecuados para las carreras que ofrece.

• Su local de Pachacamac no está inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y ninguno de los dos locales declarados cuenta con planes y reglamentos de seguridad, lo que pone en riesgo la seguridad y salud de los distintos miembros de la comunidad universitaria

• Además, durante el proceso de licenciamiento, la SUNEDU detectó un local que no fue declarado ante la Superintendencia y no contaba con autorización para funcionar. En el cual funcionaban dos laboratorios.

• No cuenta con un repositorio propio de trabajos de investigación y no está registrado en Alicia, la colección digital de producción científica de CONCYTEC.

• Tres de los cuatro sistemas de información obligatorios exigidos (sistema para docentes, matrícula y registro académico) no funcionan completamente.

• No se ha evidenciado servicio de seguridad y vigilancia en dos de sus tres locales. Además, uno de ellos no posee tópico de salud.

• No cuenta con mecanismos de apoyo a la inserción laboral. Por ejemplo, la universidad no muestra una adecuada gestión institucional para la inserción de sus estudiantes y egresados para realizar prácticas profesionales.



— Afectación del alumnado —

Luego de que la UPIG sea notificada con la resolución de denegatoria, deberá informar a la Sunedu el plazo que le tomará cesar sus actividades. Tendrá dos años como máximo (hasta el ciclo 2020-2), y no podrá interrumpir el ciclo académico en curso (que culmina en diciembre próximo).



El reglamento para el cierre de universidades establece que la institución con licencia denegada está obligada a generar los mecanismos para asegurar la continuidad de los estudios del alumnado afectado (en el caso de UPIG, son 1.257 estudiantes).



Una de las opciones debe ser que sigan la carrera en la misma universidad hasta su cierre definitivo. También deben poder trasladarse a distintas casas de estudios ya licenciadas con las que la UPIG suscriba convenios, o a otras de forma independiente.



Sobre los grados y títulos, la universidad tendrá hasta 24 meses desde el cese definitivo para emitirlos.