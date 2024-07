Pese a que el Perú enfrenta el mayor pico de casos de dengue desde que se tiene registro, la presidenta “destacó” que el aumento solo fue de un 40%, comparándolo con el incremento reportado en otros países de la región.

“Según la Organización Panamericana de la Salud, a diferencia de la mayoría de los países endémicos de América Latina como Paraguay, Brasil y Argentina, en los que el incremento de casos de dengue fluctuó entre 200 y 400% con respecto al año pasado, en nuestro país se incrementó solo en un 40%. Esto es entre 5 a 10 veces menos de incremento de casos que en el resto del continente [...] Este resultado es un testimonio del compromiso, la fortaleza y la capacidad de nuestro gobierno y de cada peruano para proteger la salud de nuestra nación”, dijo.

Sin embargo, lo que no consideró la mandataria es que 40% de casos más que el mismo periodo del año pasado representan 241 muertos por la enfermedad hasta los primeros días de julio, así como el triple de contagios en regiones como Lima (209.7%) y Áncash (292.2%). El mismo Minsa advertía que para la última semana de junio se reportaba la mayor cantidad de casos de dengue en la historia de la capital.

Como estrategia de prevención y control, Boluarte anunció la incorporación de “nuevas tecnologías según las directivas de la Organización Mundial de la Salud” y el inicio de un piloto para la implementación de la vacuna contra el dengue. No dio fecha exacta para el inicio del plan

Para el decano Nacional del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega López, aunque la vacunación es necesaria, hace falta que se implementen desde ahora medidas intervenciones ya conocidas para evitar la proliferación del vector en el próximo verano. “Esperemos que este piloto no sea como otros anuncios que avanzan de manera insuficiente sino que se aplique de inmediato porque necesitamos proteger a las poblaciones donde el dengue hace más daño. El verano está muy cerca y se tiene que actuar desde ya”, dijo a El Comercio.

Con él coincide el exministro de Salud Víctor Zamora, quien añade que no se toma en cuenta que el cambio climático ha influido en la propagación de la enfermedad mientras que desde el Gobierno no se adoptan medidas con la suficiente antelación pese a ser una enfermedad cíclica y conocida. “Se necesita atender las condiciones sanitarias que producen la proliferación del zancudo. Mientras tanto, este ministro se ha dedicado a ofrecer los puestos directivos a sus compadres. Se ha descapitalizado la capacidad técnica”, añadió.

Además de la vacunación contra el dengue, Boluarte aseguró que para este año se prevé vacunar contra la influenza y neumococo a más de 8 millones de niñas y niños, gestantes, personas con comorbilidad y adultos mayores en todo el territorio nacional. Además, se realizará un barrido nacional contra el sarampión para proteger a más de 2 millones de niños, y liberarnos de esta enfermedad. Actualmente la segunda dosis de la vacuna contra esta enfermedad se encuentra en 37.9%.

Los anuncios en favor de las inmunizaciones se realizan tres días después de que el Minsa designara al médico Herberth Cuba García como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. El nombramiento causó polémica debido a que, en el año 2008, el entonces ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, calificó como “terrorismo informativo” las declaraciones Cuba sobre la supuesta presencia de mercurio en las vacunas aplicadas por el ministerio.

Medicamentos sin stock

En medio de denuncias por falta de disponibilidad de medicamentos que distribuye el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), la mandataria tuvo dos referencias relacionadas con la accesibilidad de estos tratamientos. La primera fue la promulgación de la Ley que garantiza el 30% de stock de medicamentos genéricos. promulgada en mayo pasado, que aumenta de 40 a más de 434 los genéricos en Denominación Común Internacional que farmacias y boticas del sector privado deben tener disponible para la venta. “Con esto cumplimos el compromiso gubernamental de mejorar el acceso a medicamentos para nuestra población”, dijo.

Lo segundo fue el anuncio de la próxima presentación de un proyecto de Ley ante el Congreso para la creación de un Fondo Rotatorio que dé “sostenibilidad al financiamiento y funcionamiento de las boticas populares FarmaMinsa”. Actualmente hay once boticas de este tipo en Lima Metropolitana donde, en convenio con las municipalidades, se expenden medicamentos a bajo costo.

Al respecto, Riega considera que dichos anuncios son insuficientes porque la falta de stock no depende de los establecimientos privados ni de la ausencia de promoción de boticas populares sino de la capacidad de Cenares. “Se habla de una ley aprobada hace meses que no aborda en absoluto la gran problemática del sector público en la adquisición, transporte, almacenamiento y disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud. La ciudadanía y el equipo de médicos no esperamos anuncios de lo que va a pasar de aquí a tres años sino cómo resolvemos el problema de que nuestros pacientes no pueden adquirir medicamentos porque no tiene recursos”, advirtió.

En su opinión, se debería anunciar la compra por emergencia de aquellos los medicamentos que ahora mismo no están disponibles en los establecimientos de salud.

Para tener una idea de cómo impacta la falta de stock, Indyra Oropeza, vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de la ONG Con L de Leucemia, advirtió que por la falta de medicamentos se interrumpe por hasta cuatro meses los tratamientos necesarios para evitar el avance de la enfermedad. “Son pacientes con cáncer de pulmón o cáncer de mama que avanzando rápido. Si se demora el acceso a la medicina o se interrumpe el tratamiento es bastante peligroso para su vida. Sin contar que los pasos tan burocráticos para medicinas de alto costo, incluso si están en stock, son muy lentos y pueden tardar de tres semanas o dos meses en entregarlos. Cada día es un riesgo a su salud”, dijo a El Comercio.

Hospitales anunciados hace un año

Otro anuncio del mensaje a la Nación en salud fue la construcción de cinco nuevos hospitales de alta complejidad bajo el mecanismo de gobierno a gobierno. “En los próximos días vamos a firmar los convenios con el gobierno seleccionado para el Hospital de Piura y el Hospital Regional Docente de Trujillo. También firmaremos los convenios para el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno y el Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Apurímac. Además, el Hospital Goyeneche de Arequipa avanza gracias a la reciente publicación del decreto supremo que autoriza el uso de este mecanismo, demostrando nuestro compromiso con la modernización de la infraestructura sanitaria”. informó la presidenta.

Sin embargo, se trata del mismo anuncio realizado por Boluarte en el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias del año 2023. La única diferencia es que entonces se anunciaban seis y no cinco hospitales.

Este año, la presidenta Dina Boluarte anunció la construcción de cinco hospitales de alta complejidad.

Se trata de los mismos hospitales anunciados en el discurso por Fiestas Patrias del 2023. El único cambio es que entonces se ofrecían seis nosocomios.

“Ha sido un copia y pega del discurso del 2023. Además, el déficit de recursos humanos es enorme y no tenemos una política para formar recursos médicos especializados de buena calidad. Si queríamos, como dijo en una parte del discurso, fortalecer el primer nivel de atención debió ser coherente y anunciar las medidas se van a tomar para fortalecer los 8.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención. El discurso ha estado plagado de la palabra hospital”, opinó Zamora.