Vacunagate Perú EN VIVO: últimas noticias sobre los funcionarios que recibieron la vacuna de Sinopharm

La primera ministra, Violeta Bermúdez, aseguró el domingo que desde el Poder Ejecutivo no cuentan con información del ofrecimiento de vacunas contra el coronavirus a congresistas o altos funcionarios. Así se refirió tras ser consultada por el legislador Rennán Espinoza, quien indicó a la comisión que investiga el caso ‘Vacunagate’ que recibió un ofrecimiento en octubre del 2020 para ser inoculado.

“Si sabemos que algún congresista o algún otro funcionario haya recibido ofrecimientos de la vacuna, desde la PCM, en general, desde el Ejecutivo, no conocemos esta información. Según he visto de las declaraciones de Rennán Espinoza, él habría recibido un ofrecimiento de un exfuncionario de la PCM, persona que no fue contratada durante nuestra administración y que tampoco labora actualmente”, señaló a la prensa.

