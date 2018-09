Venezolanos en Perú: canciller detalló por qué se les solicita pasaporte

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, informó que la decisión de pedir pasaporte a los ciudadanos venezolanos que buscan ingresar al Perú no constituye una medida restrictiva, sino que atiende a otros factores.

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Popolizio detalló que tal documento es solicitado porque Venezuela ya no es miembro de la Comunidad Andina y debido a que ese país fue suspendido en todos sus derechos por el Mercosur. Además, indicó que la cédula de identidad de los migrantes venezolanos es de fácil falsificación.

“Necesitamos tener un documento más fiable en términos de seguridad para el ingreso a nuestro territorio. Eso no significa que aquellos (venezolanos) que no tengan el pasaporte no puedan ingresar. Para ello está el trámite que incluye el debido registro de huellas dactilares y fotografías para acceder al proceso de refugio”, refirió.

El canciller subrayó que si bien existe una política de Estado de solidaridad y acogida para con los migrantes venezolanos, ello se realiza con “orden, seguridad y sin desatender las necesidades de la población peruana”. En ese sentido, Popilizio recordó la norma que establece que solo el 20% de trabajadores en las empresas puede ser extranjero.

Añadió que en esa política de rechazo a la xenofobia y a la discriminación, no se pudo prever la magnitud que tiene la migración venezolana. Asimismo, detalló que, después de Colombia, el Perú es el segundo país latinoamericano que más ciudadanos venezolanos ha recibido. Según cifras brindadas más temprano por el superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, actualmente hay casi 432 mil venezolanos en el país.