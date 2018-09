Venezolanos en Perú: migrantes que decidieron volver esperan nuevo llamado

Las colas de ciudadanos venezolanos que llegaron al Perú huyendo de la crisis económica y social, continúan a diario afuera de la embajada de su país, en el Cercado de Lima. Ellos buscan acogerse al plan ‘Vuelta a la Patria’ puesto en marcha por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a fines de agosto.

La embajada venezolana estaría registrando un flujo de solicitudes similar al de la semana pasada, previo al vuelo que partió a Caracas el sábado último. Unas 100 personas por día, en promedio, acuden al local ubicado en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, para tramitar sus retornos. Hasta el momento, casi mil carpetas con pedidos de repatriación habrían sido reportadas allí desde que Maduro activó el puente aéreo, que forma parte de ‘Vuelta a la Patria’, según fuentes en la citada sede diplomática.

Afuera de la embajada, además de venezolanos que buscan acceder para dejar copias de sus cartas andinas (o pasaportes) y llenar registros con las razones que los empujan a volver, están los que ya lo hicieron pero no fueron seleccionados para abordar el vuelo del sábado pasado. Ellos están a la expectativa de una nueva posibilidad para declarar la urgencia de sus casos al personal a cargo de los registros y así ser parte del próximo vuelo.

Este, por ejemplo, es el caso de Juan Rivas, natural del estado de Falcón (Venezuela), quien cumplió con dejar sus papeles a tiempo y pasó una entrevista en que expuso su situación. Sin embargo, hasta hoy no ha recibido la llamada de la embajada. Juan lleva tres meses en el país y afirma que por una discapacidad se le ha hecho muy complicado encontrar trabajo. “Nos dijeron que en el vuelo anterior iban a priorizar el regreso de enfermos, discapacitados, adultos mayores y embarazadas, pero a mí no me incluyeron. Hay que estar acá para que vean tu emergencia”, lamenta.

A Mirko Rodríguez, en cambio, lo impulsa la necesidad de estar con su esposa e hijas en Anzoátegui, al nororiente de Venezuela, ahora que ha conseguido ahorrar algo de dinero. Dice que piensa vivir un tiempo con lo que ganó desde el año pasado en Chimbote (Áncash), donde trabajó en una construcción y que, si no le va bien, buscará volver o acceder a Colombia. Mirko está a la expectativa de su entrevista para ser parte del próximo vuelo de regreso.

El sábado 8 de setiembre un avión de la estatal venezolana Conviasa partió de Lima a Caracas con 89 pasajeros a bordo. Fue el tercer vuelo del plan de retorno de migrantes. El primero salió el 28 de agosto (también de Lima) con 90 personas, y otro despegó de Ecuador con 92 pasajeros el miércoles 5 de setiembre. Un cuarto vuelo trasladó desde Argentina a 86 venezolanos hacia su país.

El quinto avión dispuesto por el gobierno de Maduro volvería a salir del Perú. Según la información recibida por varios migrantes que concluían sus entrevistas en la embajada venezolana en Lima, el próximo vuelo de Conviasa llegará al aeropuerto internacional Jorge Chávez este martes 18 de setiembre para el retorno de más migrantes. Otro similar, dijeron, aterrizaría también en Perú con el mismo fin el sábado 22 de setiembre. Esto aún no ha sido confirmado. El Comercio intentó comunicarse con algún vocero de la Embajada de Venezuela pero no obtuvimos respuesta.

- "Es un show político" -



Hace poco, las autoridades de Venezuela comunicaron que unos 2.800 venezolanos han regresado desde Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina en los últimos días. El mes pasado, Nicolás Maduro estimó que Venezuela solo ha tenido 600.000 migrantes en los dos años recientes. Algo que contrasta con los nuevos reportes que han emitido Perú y Colombia, por ejemplo. Colombia dio cuenta de que casi un millón de venezolanos ingresó a su territorio en los últimos meses, y que la mitad lo hizo por fronteras informales. Además, Unicef reveló que hay 438 mil niños venezolanos refugiados en otros países de Latinoamérica necesitados de asistencia.

En el Perú, el superintendente nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla Echevarría, informó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que actualmente son 431.966 los ciudadanos venezolanos en este país, es decir, 17.766 más de los que se tenía reportado en agosto. De este universo de casi 432 mil venezolanos en el Perú , entre 44 mil y 45 mil son menores de 15 años.

En esa línea, el presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, dijo a El Comercio que frente al universo de venezolanos que están o tratan de llegar al Perú, los que están intentando irse representan una “inmensa minoría”. Sostuvo que algunos regresaron por los puestos de trabajo que les ofrecieron, pero otros aprovecharon estos vuelos gratuitos porque ya tenían pensado visitar a sus familias, dejarles dinero y luego volver. “Ahora habrá que ver si pueden ingresar otra vez o ya no”, declaró.

Pérez calificó al plan ‘Vuelta a la Patria’ como un show político que ha montado Nicolás Maduro con los aviones de retorno. Para el activista, si bien en los dos vuelos que ya han partido del Perú hubo presencia de adultos mayores y embarazadas, la embajada venezolana priorizó a quienes iban a hablar mal del Perú para sustentar el discurso que está desarrollando Nicolás Maduro.

“Les interesa aquellos que digan que aquí se les trató mal, que los explotan, que hay xenofobia y esclavitud. Eso es lo que va a permitir a Maduro seguir con su discurso absurdo en contra de Perú, Ecuador y Colombia”.

Anotó, incluso, que tiene información de primera mano y corroborada que la embajada de Venezuela en Perú ha comprado una gran cantidad de boletos en aerolíneas comerciales para efectuar el regreso de los migrantes bajo esa modalidad. “Esto era lo que inicialmente tenía planeado la embajada”, puntualizó.