Los venezolanos que se encuentran en el Perú y que poseen el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) desde inicios del 2017, por el periodo de un año podrán tramitar la Calidad Migratoria Especial Residente, según lo indica una Resolución de Superintendencia publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

El citado escrito aprueba la directiva “Lineamientos para la obtención de la Calidad Migratoria Especial Residente para personas de nacionalidad venezolana con Permiso Temporal de Permanencia”.

Los requisitos que deberán seguir los ciudadanos venezolanos para obtener la Calidad Migratoria Especial Residente son los siguientes:

-Presentar la solicitud dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento del PTP otorgado.

-Pagar S/117,60 por el derecho de trámite. La norma detalla que al iniciar el trámite, se extenderá la vigencia del PTP del solicitante hasta que la Entidad emita algún pronunciamiento.

-No deberá registrar antecedentes penales, judiciales y policiales, a nivel nacional o internacional o alertas en el sistema de Interpol.

-No debe estar incurso en las causales establecidas en el artículo 48 del Decreto Legislativo N°1350, sobre sanciones migratorias.

-No debe haberse ausentado del territorio nacional por más de 183 días consecutivos o alternados desde su última salida como beneficiario del PTP, dentro de un año y sin autorización de Migraciones.

-Deberá presentar documentación acerca de las actividades que ha venido realizando en el país durante la vigencia del PTP otorgado.

-Reservar una cita en línea en esta página web dentro del plazo de vigencia del PTP.

- Menores de edad -

Además de pasaporte, los menores de edad deberán presentar su partida de nacimiento certificada por el Consulado Peruano y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillado. En caso el menor no sea acompañado por uno de sus padres, el apoderado deberá presentar un documento notarial o consular que acredite la tutoría o nombramiento.



- Dato -

Los primeros PTP fueron entregados en febrero de 2017, en el marco del Decreto Supremo N°002-2017-IN. Luego, mediante los Decretos Supremos N°023-2017-IN y N°001-2018-IN se amplió el plazo de entrega.

MÁS DE PERÚ