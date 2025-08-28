Venta de tickets a Machu Picchu genera S/240 millones al año: ¿Por qué se cuestiona el modelo de entradas y gestión?

Del total, 4.600 boletos se venden por la web oficial tuboleto.cultura.pe. Moira Novoa, viceministra de Patrimonio Cultural, explicó a El Comercio que esta es la opción preferida por aquellos turistas que planifican sus visitas con anticipación. “Las entradas están copadas hasta quince de setiembre”, informó.

El 2021 se establecieron 5 circuitos de visita turística de la ciudad inca de Machupicchu

Por otro lado, para los viajeros que deciden no comprar con anticipación su ticket, 1.000 entradas se venden cada día en la boletería de la DDC Cusco en el Centro Cultural de Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) sin necesidad de obtener un preticket, como ocurría anteriormente.

“Se han habilitado cinco ventanillas, incluyendo una preferencial, con el fin de agilizar la atención, evitar largas colas y garantizar un acceso más ordenado a Machu Picchu“, declaró Novoa.

Cabe recordar que la venta presencial no ofrece tickets para ingresar a la ciudadela en el mismo día en que se adquieren, sino para visitarla un día después .

Plataforma con el status de tickets disponibles en las boleterías.

El nuevo horario de atención es de 6 a.m. hasta las 22:00 p.m., o hasta agotar los boletos disponibles. También se aceptan pagos mediante Yape y Plin.

La viceministra explicó que el nuevo sistema de venta presencial, cuya marcha blanca se realizó entre el 16 y 31 de julio, responde a la desinformación y estafas que sufren algunos turistas al llegar a Cusco por parte de operadores turísticos informales, que les prometen la compra de boletos para visitar la ciudadela, pero finalmente no cumplen con este servicio.

En ese sentido, se ha implementado una plataforma para observar en tiempo real la cantidad de entradas disponibles para cada día, lo que permitirá a los visitantes saber si aún hay cupos antes de hacer la cola en Aguas Calientes. “Ahora, si un turista llega al aeropuerto del Cusco y quiere comprar sus entradas ese día, puede conocer cuántas quedan a través de esta plataforma“, resaltó Novoa.

La respuesta del Mincul al caos en Fiestas Patrias

Novoa indicó que el pico de la temporada alta de visitantes en Machu Picchu ocurrió este año entre la última semana de julio y el 13 de agosto. “Hemos tenido una afluencia de casi 2.000 personas en las boleterías de Machu Picchu Pueblo —una parte de esta alta demanda eran grupos de escolares—, es decir, el doble de la cantidad los boletos que disponemos para vender cada día. El plan de contingencia, a fin de contrarrestar esta situación, fue empezar a ofrecer tickets para dos después. Lógicamente, empezamos informando a los turistas que podían acceder a esta opción; en ningún momento se obligó a alguien a tomarla“, explicó.

🇵🇪| Colas inmensas en Machu Picchu por caos en venta de entradas en Aguas Calientes. Mafias de revendedores, protegidas por políticos populistas como Sigrid, Vero y Luque, afectan a miles de turistas. ¡Urge reforma! pic.twitter.com/g5CAd0KbHh — Julio Merino (@juliocmerino) May 27, 2025

De acuerdo con la viceministra, el nuevo sistema ha mejorado la de venta presencial de entradas una vez culminó el pico de visitantes en este mes. Ella aseguró que esta modalidad permitirá controlar la venta física y evitar una situación caótica, siempre y cuando el Mincul reciba el apoyo de otros sectores . “Requerimos del apoyo del Mincetur [Ministerio de Comercio Exterior y Turismo], el Gobierno Regional del Cusco, las agencias de turismo, autoridades locales y todos los agentes involucrados en el turismo en el Cusco. Entre otras cosas, necesitamos orientadores en el aeropuerto de la ciudad y en la estación de Ollantaytambo para informar a los turistas sobre la venta de entradas a Machu Picchu y evitar estafas”, expresó.

Además, aseguró que, actualmente, la venta de entradas presencial se realiza rápidamente y sin largas cola para los visitantes.

La informalidad, el principal enemigo de Machu Picchu

Saúl Caipani, gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional del Cusco (Gercetur-Cusco), declaró a El Comercio que la entidad ha implementado una estrategia para colocar a más orientadores en la estación del tren de Aguas Calientes, que recepcionan, informan y guían a los visitantes hasta las boleterías del Centro Cultural. “En este momento, desde que llegan en el tren hasta que compran su entrada, no pasan más de 30 minutos”, afirmó.

Por otra parte, Caipani señaló que hubo una respuesta tardía del Mincul en la implementación del nuevo sistema de venta presencial. “Todo se hizo en plena temporada alta, porque la marcha blanca empezó el 18 de julio y el sistema inició a aplicarse el 1 de agosto. No hubo el tiempo debido para aplicar la estrategia de mejor forma y eso no favoreció a su rápido cumplimiento en los días de Fiestas Patrias”, mencionó.

Saúl Caipani, gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional del Cusco. Foto: El Peruano.

En esa línea, Caipani afirmó que el principal problema relacionado con la venta de entradas a Machu Picchu se debe a la informalidad, responsable de las estafas a los turistas. “Los números que teníamos el año pasado indicaban que, del total de agencias turísticas en Cusco, un 80% eran informales. Son estas agencias informales las que estafan a los turistas nacionales y extranjeros, prometiéndoles conseguir entradas a Machu Picchu. Ellos captan a turistas en el aeropuerto de Cusco o en la plaza mayor”, expresó.

En ese sentido, solicitó el apoyo del Mincul y Mincetur para aumentar la cantidad de orientadores y fiscalizadores en los terminales aéreos y terrestres, y la plaza principal de Cusco para combatir las estafas a los visitantes que desean llegar a Machu Picchu.

Así también, el funcionario considera que este año llegarán aproximadamente 1 millón 500 mil visitantes a Machu Picchu. “En el 2019, tuvimos al rededor de 1 millón 800 mil”, mencionó.

¿Cuánto dinero recibe Machu Picchu del total de la venta de tickets?

Juan Stoessel Florez, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, y Caipani aseguraron a El Comercio que la venta de tickets a Machu Picchu genera 240 millones de soles anuales. “De esa totalidad, solo 6 millones retornan a Machu Picchu para su conservación, pagos de planilla y demás. Este es uno de los principales reclamos que tenemos”, declaró Caipani al respecto.

Novoa respondió a El Comercio que los ingresos de Machu Picchu por entradas van al tesoro público. Asimismo, aseguró que el presupuesto designado al mantenimiento de nuestra maravilla del mundo se ejecuta de manera óptima. “De lo contrario, Unesco nos hubiera puesto en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro”, expresó.

Cámara de Turismo de Cusco: “Machu Picchu opera con un modelo obsoleto”

Stoessel sostuvo que la modalidad de venta de entrada supone un problema para los turistas, sobre todo en temporadas altas.

“Muchos de los turistas nacionales e internacionales optan por no comprar su entrada con anticipación a Machu Picchu y hacerlo al llegar a Cusco. Cuando llegan a Aguas Calientes, se dan con la sorpresa de que está prohibida la venta de entradas para el mismo día. Si no lo tenían previsto, tienen que quedarse a dormir una noche en la localidad. En temporadas altas, la situación es aún más caótica: se forman colas interminables, tienen que quedarse a dormir y puede ocurrir que obtengan una entrada para ingresar dos días después a la ciudadela. Este descontento perjudica a la imagen del país“, detalló.

Juan Stoessel Florez, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco. (Foto: Casa Andina) / SYSTEM

Stoessel también considera como una decisión negativa que los boletos que sobran de las ventas del día sean ofrecidos en ventanillas.

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco opina que la venta de entradas a Machu Picchu debe realizarse a través de la plataforma virtual. “La venta física debería estar reservada para casos excepcionales, como la llegada de último momento de un dignatario”, aseveró,

Cabe recordar que, en el 2022, el gobierno acordó la venta de 1.000 boletos presenciales en Machu Picchu. La decisión fue formalizada mediante un acuerdo entre la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, dirigentes de la sociedad civil y la DDC-Cusco. Stoessel considera que esta decisión fue “populista y antitécnica”.

Por su parte, Novoa defendió el modelo mixto de venta de entradas. “Como ha dicho el ministro [Fabricio Valencia], la modalidad mixta ocurre no solo en Machu Picchu. Se hace para ingresar al Coliseo Romano, la Torre Eiffel, la Muralla China, etcétera”, mencionó.

Stoessel respondió al respecto. “En otros países, la venta de boletos presencial sí ofrece la posibilidad de visitar el atractivo turístico el mismo día, pero en Machu Picchu se ofrece para el día siguiente. Ni siquiera los boletos que sobran de las ventas del día son ofrecidos en ventanillas”, declaró.

En esa línea, considera que el modelo de gestión de Machu Picchu es obsoleto. “ La alternativa para cambiar el modelo existe hace 10 años. Involucra crear un centro de interpretación, accesos mecanizados, nuevos caminos incas, la ampliación del área visitable, acceso amazónico. Esto resolverá el cuello de botella, asegurando el crecimiento sostenible del destino y nos permitirá duplicar la tasa de crecimiento del sector “, afirmó .

Además, sostuvo que este nuevo modelo ampliaría hasta 70 hectáreas el circuito de visitas de Machu Picchu. “El circuito actual solo tiene 7”, expresó.