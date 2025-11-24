El comportamiento del verano en la costa norte del Perú suele estar fuertemente influenciado por la presencia o ausencia del Fenómeno El Niño. Ante la proximidad de la temporada estival, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) presentó su informe climático con las perspectivas para el periodo diciembre 2025 – marzo 2026.

De acuerdo con el reporte, para el trimestre noviembre 2025 – enero 2026 se esperan precipitaciones por debajo de lo normal en la costa norte. Esto a pesar de que, durante la semana previa, ciudades como Piura, Chiclayo y otras localidades registraron lluvias que generaron algunas afectaciones.

Sin embargo, el panorama cambia para los meses de verano. El Senamhi informó que entre enero y marzo del 2026 “se anticipa un aumento de las lluvias, que podrían ser de normales a superiores a lo normal, sin descartar eventos localizados de lluvia moderada, especialmente en marzo”.

Costa norte tendrá un verano con lluvias por encima de lo usual pese a condiciones neutras del ENFEN. (Foto: Andina)

El informe también señala que la sierra norte y sur del país experimentarán precipitaciones entre normales y superiores a lo usual, lo que podría beneficiar ciertas actividades agrícolas, pero también elevar el riesgo de huaicos, inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.

En cuanto al comportamiento de los ríos, los principales caudales de la vertiente del Pacífico se mantendrían dentro de rangos regulares; no obstante, no se descartan crecidas súbitas ante eventuales episodios intensos.

ENFEN mantiene estado “No Activo” para El Niño Costero

El Comité Multisectorial ENFEN informó, mediante su comunicado N.° 12-2025, que el estado de alerta ante El Niño/La Niña Costera continúa en categoría “No Activo”. Esto significa que no se prevé un evento El Niño Costero para los próximos meses.

El organismo señaló que, para el periodo diciembre 2025 – marzo 2026, predominarán condiciones neutras en la región Niño 1+2, con una probabilidad del 60 %, por encima del escenario cálido (30 %). No obstante, advirtieron que hacia abril del 2026 podría presentarse un calentamiento débil que se extendería hasta julio.

En lo referente al Pacífico central (región Niño 3.4), se espera que la condición fría débil continúe hasta diciembre de 2025, mientras que para el verano nuevamente el escenario más probable es el neutral (53 %).

Senamhi descarta Niño Costero para el verano, pero advierte incremento de lluvias en marzo. (Foto: Andina)

El Senamhi exhortó a las autoridades regionales y locales a fortalecer las acciones de prevención, especialmente en sectores expuestos a riesgos climáticos. También recomendó a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, hidrológicos y pronósticos estacionales que emite la institución.

Asimismo, reafirmó su compromiso de brindar información confiable, oportuna y basada en evidencia científica para apoyar la toma de decisiones en todos los sectores del país.

