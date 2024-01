En el marco de la salud femenina en altas temperaturas, el uso de tampones puede ser un gran aliado, sin embargo, aún existen varios mitos alrededor de su uso que es importante aclarar para una decisión informada.

A continuación, la especialista Gabriela Espinar, gerenta de marketing de Nosotras Perú, expone algunos de los mitos y verdades más comunes sobre el uso de tampones.

MITOS





1. Pérdida dentro del cuerpo: Existe la creencia errónea de que los tampones pueden perderse dentro del cuerpo. Sin embargo, el diseño anatómico impide que un tampón se pierda, ya que se coloca en la vagina y tiene un cordón para facilitar su extracción. El cérvix (cuello uterino) actúa como una barrera natural.

2. Causan la pérdida de la virginidad: No existe relación entre el uso de tampones y la virginidad. La rotura del himen no es exclusiva de los tampones y puede ocurrir por diversas razones no sexuales.

3. Generan dolor al colocarlos: Los tampones están diseñados para que su aplicación y uso sea cómodo, hasta más que una toalla higiénica, ya que no se siente durante la actividad diaria.

VERDADES





1. Se puede utilizar desde la primera regla: Los tampones pueden ser utilizados desde la primera regla a temprana edad de la adolescencia, se trata de un producto cómodo e invisible. Además, existe un tampón específico para cada flujo.

2. Son el mejor aliado durante los días de playa o piscina: Con el uso de tampones uno deja de preocuparse por las fechas del calendario y comienza a disfrutar sin barreras de la playa o piscina.

3. Se puede orinar y dormir con normalidad: Hay que recordar que la orina sale por el orificio de la uretra, independiente de la vagina donde se encuentra el tampón, solo hay que cuidar que el cordón no se moje. Asimismo, uno puede dormir tranquilamente si es que lo último que se hace es colocar el tampón y lo primero que debe hacer es retirarlo en la mañana.

Gracias a esta información se puede confiar en el uso de tampones sin tabúes ni barreras para gozar este verano 2024.