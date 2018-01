Vexler: "Los alumnos deben tener claro el fenómeno terrorista"

A punto de empezar un nuevo año escolar, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Idel Vexler, respondió a El Comercio sobre la relación del sector con el gremio docente, la brecha en infraestructura educativa, los futuros cambios en el currículo escolar y la reforma universitaria.



Debido a la huelga de maestros y a los impactos de El Niño costero, ¿el año escolar 2017 fue negativo?

Antes de ser ministro, yo sostenía que el 2017 había sido un año muy afectado. Sin embargo, también dije que cualquier proceso de recuperación de clases, si se hacía bien, serviría para compensar en la medida de lo posible esa afectación del año escolar.



¿Y se recuperaron bien las clases perdidas?

Sí. Esto se hizo los sábados, y la mayoría de colegios terminó sus labores académicas a fines de diciembre pasado. El resto ha terminado el 20 de enero, pero hoy podemos decir que el año escolar 2017 ha concluido en el país.



El dirigente Pedro Castillo, que encabezó el paro del 2017, anunció la reanudación de las protestas. ¿Puede haber huelgas en el 2018?

Lo que puedo decir es que mis colegas maestros, que saben del esfuerzo que hacemos para cumplir las mejoras salariales, no tomarán en cuenta ningún intento de querer afectar el desarrollo de las clases. También confío en que los padres de familia no lo permitirán. Ya estamos dialogando desde hace 15 días en todas las regiones, y lo haremos hasta la segunda semana de febrero.



En una entrevista reciente dijo que identificaron a 468 docentes que tendrían una condena por terrorismo. De ellos, 24 debían ser despedidos por sus respectivas unidades de gestión educativa local (UGEL).

Ya se iniciaron los despidos. Trece ya están fuera, y los 11 restantes en pleno proceso de destitución. En caso de que se demoren estos despidos, recurriremos a los gobiernos regionales para que abran procesos sancionadores a los directores de las UGEL que no cumplan con retirar a estos docentes.



¿Qué sucede en el caso de un condenado por violación sexual? ¿Puede ejercer la docencia?

No. La Ley de Reforma Magisterial no lo permite, pero igual hacemos un monitoreo constante. Hemos creado una comisión sectorial para tener data electrónica, que nos permita hacer la fiscalización correspondiente.



Sobre la infraestructura, ¿cuál es la situación a un año de El Niño costero?

Hablaré con la verdad: tenemos una brecha en infraestructura educativa que bordea los S/100.000 millones. Para contrarrestarlo, hemos otorgado S/550 millones para el mantenimiento preventivo de las escuelas. Asimismo, tenemos S/900 millones en el fondo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Mi gestión se inició en setiembre pasado, por lo que aún trabajamos en los expedientes técnicos para que, a fines del 2018, concluyan las obras [en los colegios que deben ser reconstruidos], y las mismas estén listas en el 2019. Mientras tanto, vamos a poner módulos de aulas prefabricadas. En total, se están invirtiendo unos S/3.000 millones en infraestructura educativa.



Sobre el currículo, en diciembre dijo que iba a hacerle cambios porque este “tenía mucho floro”. ¿Cuáles han sido los avances?

En el currículo trabajamos competencias, capacidades, valores, desempeños. Eso no estaba muy bien definido, y ya lo hemos clarificado. También reajustamos los planes de estudio: por ejemplo, en primaria, los cursos de inglés y arte tendrán solo dos horas porque no contamos con tantos profesores; en secundaria, volverá el área de historia, geografía y economía.



¿Reitera que se mantendrá el enfoque de género?

Sí. Estamos precisando la capacidad del currículo llamada “vive plenamente su sexualidad”. Proponemos que ese punto diga que los alumnos conocen su sexualidad “desde una perspectiva biológica reproductiva, socioemocional y ético-moral”.



¿Qué les diría a los padres que consideran que el currículo contiene la denominada ‘ideología de género’?

Que, cuando hagamos estos cambios precisos y puntualicemos otros, entenderán que es la mejor manera para avanzar en pos de una educación moderna.



¿Para usted la ‘ideología de género’ no existe?

No, pero sí creo que el Minedu cometió varios errores. Por ejemplo, publicar algunos contenidos como “El Caperucito Rojo”, o [textos sobre] que no se nace tan celestito ni tan rosadito, etc.



¿Cree que esta metodología es inaplicable?

Creo que hay que tener cuidado con los contenidos que se ofrecen, ya que estos temas son controversiales.



También dijo que se incluirá la época del terrorismo en los textos escolares desde quinto de primaria. Al respecto, según una declaración suya, usted estaba “en desacuerdo” con que se utilice el término ‘conflicto armado interno’.

Repetiré lo que dije: en el currículo y en los textos, los alumnos deben tener en claro las consecuencias, causas y actores del fenómeno terrorista. Que sepan el gran daño que se hizo a la nación por acciones terroristas del MRTA y Sendero Luminoso.



¿Pero está de acuerdo o no con el término ‘conflicto armado interno’?

Creo que hay que hablar de un fenómeno terrorista. No me pronunciaré sobre la terminología.