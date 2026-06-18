Por Joel Dávila Quiñonez

La Residencial San Felipe, en Jesús María, es uno de los lugares más emblemáticos de Lima Metropolitana y que por estos días está en medio de una polémica debido a la obra del viaducto Javier Prado, que la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció hace un tiempo. Sin embargo, un grupo de residentes ha señalado que el municipio no ha tomado en cuenta sus observaciones e incluso los ha excluido de las mesas de diálogo. Ellos indican que la obra no habría contado con la validación de los habitantes de la zona, afectando también a ciudadanos en zonas de San Isidro y Magdalena, no solo con el aumento de tráfico vehicular, sino con el incremento de contaminación ambiental como sonora.

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