Así será el viaducto que se planea construir en la Av. Javier Prado. (Foto: Invermet)

Este viaducto es un proyecto cuya primera etapa comprende trabajos en las cercanías de los edificios colindantes a la avenida Faustino Sánchez Carrión (Pershing), lugar en el que viven alrededor de unas 500 familias. La obra abarca un recorrido de un kilómetro y medio e incluye un puente vehicular elevado (conocido como viaducto), así como dos carriles por cada sentido los cuales tienen planeado unir la calle Los Eucaliptos, en el cruce con Javier Prado, con el jirón Caracas, en el cruce con Sánchez Carrión.

Los vecinos rechazan la construcción de viaductos en la avenida Javier Prado. (Foto: Invermet)

Vecinos molestos con viaducto de la Javier Prado

Sin embargo, ya en diciembre de 2025 los vecinos de la Residencial San Felipe mostraron su desacuerdo por la realización de esta obra, principalmente, porque argumentan que el viaducto no es la mejor alternativa para mejorar el tráfico y congestión vehicular, que es una constante en dicho sector por muchas razones, entre ellas el transporte urbano, destacando el informal.

De acuerdo a los residentes con los que pudo conversar el diario El Comercio, como Alejandra Baquerizo, vocera de los vecinos de la Residencial San Felipe, el proyecto del viaducto Javier Prado será altamente perjudicial para ellos:

“Mi casa está sobre la avenida Pershing que, en teoría, será una de las avenidas agredidas por este viaducto. Se construirá a 9 metros de mi puerta. Esa obra no tiene ni pies ni cabeza. La monstruosidad que proyectan construir va a destruir los árboles que tienen más de 60 años. Lo que hagan después no borrará la destrucción que van a ocasionar”.

Por su parte, Pablo Vega Centeno, vecino y urbanista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuenta con una opinión similar a la de Baquerizo: “El viaducto como solución a problemas de congestión vial es una alternativa obsoleta, ya no se usa. Todo lo contrario, las ciudades los desarman para recuperar espacio público en la superficie. ¿Por qué? Daña la calidad del espacio público urbano y, en términos ambientales, porque la capa asfáltica dota de elementos contaminantes, pero en superficie se expande más contaminando la ciudad”.

Esta visión también la comparte Víctor Bazán Pastor, vecino de San Isidro y actual candidato a la alcaldía de dicha comuna por Somos Perú, quien acotó: “Nos hemos enterado a raíz de informes de la Contraloría que advierte que generará mucho costo sin impacto positivo, pues prioriza al auto particular. Gastará S/800 millones de soles para beneficiar al 20 por ciento que se transporta en auto privado, cuando los urbanistas modernos aseguran que en ciudades como Lima se necesita invertir en transporte público. Creemos que esa debe ser la prioridad, además de cuidar el medio ambiente”.

Asimismo, se mostró bastante incómodo con el accionar de la actual gestión metropolitana en relación a este proyecto vial: “Nos sorprende que el alcalde Reggiardo que, pasada las elecciones, saque una resolución mencionando que la Mesa Técnica (publicado el pasado 27 de mayo de 2026) esté conformada por funcionarios de la Municipalidad de Lima, San Isidro, la ATU y colegios profesionales que han mostrado favoritismo por este proyecto. Nos han dejado de lado a los vecinos, ha sido una tomadura de pelo”.

Espacio en el que funcionará el viaducto de las avenidas Javier Prado Este-Sanchéz Carrión. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

¿El viaducto Javier Prado generará más tráfico?

Y es que, a ojos de la vocera de los vecinos de la Residencial San Felipe, el viaducto Javier Prado, con el tiempo, generará mayor congestión vehicular, ya que indica que la pista aérea desembocará en el Hospital Militar (proveniente desde La Flores hasta la avenida Sánchez Carrión), junto con las pistas de la superficie, incluida una ciclovía: “Todos desembocarán en el hospital. Cinco carriles en el que todos querrán pasar primeros”.

En ese sentido, Víctor Bazán aseguró que el viaducto probará no ser una solución fiable, tal y como ocurre en otros puntos de la capital: “Lo que va a pasar es que a los 3 meses se va a congestionar tanto el viaducto como en la parte interior. Esto ya sucede en otros lugares, como Surco con La Molina, en hora punta están llenos arriba y abajo, sucede lo mismo en la Panamericana Norte. ¿Cuál es la solución? Transporte masivo integrado, que movilice en poco tiempo a toda Lima”.

Residencial San Felipe vista desde la Av. Sánchez Carrión. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Cruce de la calle Los Eucaliptos con la Av. Javier Prado. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Mayor contaminación

Uno de los impactos que los vecinos destacan es el ambiental, ya que no solo cambiará el paisaje urbano de la zona, sino que también traerá varios problemas derivados de la contaminación ambiental, así como sonora, ya sea por la multiplicación del smook, a la vez del ruido producido por el aumento de vehículos en circulación.

“Afectará a 4 mil metros cuadrados de áreas verdes, más de 300 árboles, va en contra de todo lo que hoy se pretende cuidar: el medio ambiente, la calidad de vida. Además, la Javier Prado es un cañón urbano, es decir, que es una avenida con muchos edificios con poca ventilación, hace que el smook se quede en el primer piso, pero con el viaducto habrá smook ingresando directamente a las viviendas cercanas”, afirmó Bazán Pastor.

A su vez, Vega Centeno argumentó en la misma línea: “El arbolado ayuda mucho a mitigar esos riesgos con el asfaltado, pero con un viaducto es imposible, pues elimina áreas verdes. Asimismo, ha sido demostrado que no resuelve el problema por el cual es construido, pues genera aumento de demanda de vehículos para usar dicha vía. Creo que si queremos hacer buen uso del dinero público, es necesario orientarlo a estrategias racionales y no alternativas que sabemos van a fracasar”.

¿Hay una alternativa al viaducto Javier Prado?

Los expertos coinciden que la solución viable, aquella que no generará más congestión vehicular, que sea al mismo tiempo rápida, a la vez de ecológicamente sostenible, será la del transporte integrado masivo el cual, en palabras de Pablo Vega, no cuenta con una política agresiva para llevarlo a cabo: “Es muy tímida y no tiene con el respaldo suficiente”.

En ese sentido, concuerdan en que viabilizar la Línea 4 del Metro de Lima será una de las grandes apuestas para destugurizar todo el tramo de la avenida Javier Prado y Sánchez Carrión.

Proyecto encaminado

Al ser consultado por el diario El Comercio, David Fairlie, ingeniero de tránsito, resaltó la relevancia de esta obra: “Este proyecto (el viaducto) se ha planteado como si la Línea 4 no existiera. El problema es que no está avanzada, pero es un proyecto encaminado. Es verdad, demora, hay que tener mucha paciencia y los políticos del país quieren algo inmediato, están perjudicando propuestas con visión a futuro por proponer soluciones cortoplacistas”.

De acuerdo a Bazán Pastor, tanto la Línea 3 y 4 del Metro de Lima son proyectos que deben ser priorizados en lugar de obras como el viaducto de Javier Prado: “Los metros subterráneos demoran pero son la solución; pasarán debajo de Javier Prado, se debería priorizar el presupuesto. Cuando hay duplicidad de proyectos se desactiva el de menor eficiencia, de acuerdo a Invermet”.

Sin embargo, Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista, nos dice que una ciudad como Lima tiene problemas de infraestructura vial metropolitana pendientes de solucionar, pero también la “ausencia de transporte público masivo interconectado que es lo principal. Eso no se está abordando en ninguno de los proyectos de la Municipalidad de Lima”.

Y un gran ejemplo de esto último es la propia avenida Javier Prado: “No tiene señalización, tampoco gestión de tránsito, falta de autoridad, con huecos, lleno de autos informales. En la intersección de Javier Prado con Navarrete, nos dimos cuenta que en una hora pasaban 5 o 6 buses del Corredor Rojo, pero en esa misma hora circularon alrededor de 80 colectiveros informales. Está tomada por la informalidad, nadie pone orden. Es un caos”, acotó Víctor Bazán.

¿Qué hace falta mejorar en la avenida Javier Prado?

Para Fairlie, quien ya está familiarizado con el proyecto de viaducto Javier Prado, la obra no cuenta con las bases técnicas requeridas para su realización: “La medición de tráfico que utilizaron para el diseño es actual, pero sin una proyección para conocer si funcionará igual en el futuro”.

Pero, eso no es todo, pues la obra no estaría justificada si tenemos en cuenta el volumen vehicular actual en la avenida Sánchez Carrión: “La data que recolectaron para hacer el viaducto Pershing no justifica su construcción. El problema no sería la falta de capacidad de la vía, sino de otras aristas. No es que se necesiten más carriles, sino que podría estar relacionado con paraderos mal ubicados, la conformación de vehículos. Es necesario un reordenamiento del flujo vehicular, semaforización pues el diseño semafórico es pobre, reordenamiento a nivel de las avenidas, solucionar problemas de carriles que desaparecen de un momento a otro”.

“Con ello habría mayor fluidez y se complementará con el funcionamiento de la Línea 4 del Metro”, indicó el ingeniero de tránsito.

Por su parte, Facho Dede fue más allá al detallar que también es importante que las autoridades tengan una visión integral para que los proyectos estén interconectados y con un planeamiento a largo plazo: “Seguimos promoviendo obras enfocadas en el auto particular que niega la importancia del transporte público, esto se debe a la separación de gestiones; por un lado la ATU con el transporte público y, por el otro, las vías en control de la Municipalidad de Lima”

Agrega, además, que esto impide un buen ordenamiento vehicular como de la infraestructura vial en la capital, provocando “disociación de la inversión y el entendimiento de la infraestructura vial, pues el municipio proyecta inversiones en vías metropolitanas, considerando lo que ellos pueden gestionar, que son los autos particulares; mientras la ATU hace sus proyectos sobre vías que no gobierna. La ausencia de un trabajo en conjunto, sumado a plazos de urgencia genera proyectos ineficientes”.

En ese sentido, puso como ejemplo lo que sucede con la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, Argentina, la que no solo cuenta con un tren subterráneo, sino que en la superficie tiene al Metrobus que posee carriles exclusivos para los buses: “Ordenados, eficientes, con carriles para vehículos particulares. En el caso del viaducto Javier Prado, cuando se construya y luego pasemos a la Línea 4 habrá complicaciones. Es imperioso resolver el flujo de transporte público masivo para quitarle carga a esta avenida”.

En ese sentido, asegura que el fin de toda ciudad del siglo XXI es conseguir que los ciudadanos cuenten con un transporte integrado masivo tan eficiente para que opten por usar estos servicios en lugar de los autos particulares, “pero también reducirá el uso del transporte informal haciendo que la gente aprecie más al sistema de transporte público”.

¿Cuál es el papel de las autoridades municipales?

La vocera de los vecinos de la Residencial San Felipe, Alejandra Baquerizo, comentó que en su momento, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por medio de el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) “organizaron seudo reuniones a las que, supuestamente, invitaron a los vecinos, pero en un afán de protesta, los residentes de Javier Prado, Magdalena y San Felipe no ingresamos. Sin embargo, ellos expusieron una concurrencia masiva. No eran vecinos de la zona, no demostraron que eran los verdaderos afectados”.

Por su parte, Víctor Bazán Pastor fue claro en señalar a la comuna metropolitana como la responsable: “Cuando una gestión pretende llevar adelante un proyecto de inversión o acto que no beneficie a los vecinos, que atente contra la calidad de vida, la mejor manera de evitarlo es con informes técnicos bien sustentados, con la participación de los vecinos y el cuarto poder que es la prensa”.

“Es importante que los vecinos participen, porque el habitante de nuestra ciudad será muy sensible a la calidad del espacio público. El vehículo no puede quitarle espacios a la ciudad, y menos el arbolado a una urbe como la nuestra con tan poca área verde y que es bastante árida en la mayor parte de sus espacios. Que esto se reduzca es una crueldad”, enfatizó el urbanista Pablo Centeno.

Los vecinos de la Residencial San Felipe han mostrado su desazón con el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez Olivares, de Renovación Popular, de quien aseguran ha preferido mantener distancia respecto a su reclamo: “No ha querido quemarse con este pleito. Independientemente de todo ello, hay un tema de dejadez enorme. No hay una valorización de lo que es inversión en semaforización, no hay verdadero trabajo sobre la necesidad del transporte público, no se tiene en cuenta que se ha eliminado la inversión a la Línea 4 del Metro (pasará debajo de Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina), porque simplemente quieren, sí o sí, que se haga el viaducto”, afirmó la señora Baquerizo.

De parte de los vecinos afectados de San Isidro, están emprendiendo algunas medidas legales: “Hemos presentado acciones de amparo a Invermet, denuncias penales por omisión de funciones. Hay informes de Contraloría que se oponen a este proyecto, informes técnicos de la Municipalidad de San Isidro. Hasta hoy no existe un informe científico que asegure que esta inversión solucionará el problema del tráfico”, reveló Víctor Bazán.

Finalmente, a modo de solución salomónica, Aldo Facho Dede, consideró que lo mejor, de momento, sería que la siguiente gubernatura edil, que iniciará en enero de 2027, sea la que se encargue de este proyecto: “Lo que corresponde es que si la Municipalidad de Lima tiene estudios y propuesta integral sobre el viaducto Javier Prado, entonces que la presente y entregue a la siguiente gestión para que sea evaluada”, sentenció.

Este diario intentó comunicarse con personal encargado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero hasta el cierre de este informe no recibió respuesta.