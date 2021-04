En medio de un nuevo ‘pico’ histórico de contagios y mortalidad asociada al COVID-19 , el viceministro de Salud Pública del Minsa describe el nuevo plan de vacunación basado en un enfoque territorial y que empezará este fin de semana en Lima Metropolitana. Detalla que esta nueva fase seguirá teniendo en cuenta la priorización de grupos vulnerables como las personas con comorbilidades y anuncia que se reunirá con las autoridades regionales para acelerar el proceso dentro del país. Asimismo señala que no se ha abandonado las negociaciones con el laboratorio Sinopharm para adquirir dosis adicionales de la vacuna.





El proceso de vacunación iniciado en febrero aún avanza a paso lento ¿Cómo cambiará con este nuevo enfoque territorial? ¿Se inmunizará solo los fines de semana?

La estrategia es distinta porque son situaciones distintas. De lunes a viernes se vacunaba a personal de salud mediante una estrategia institucional, ahora es una de tipo poblacional. En el caso de mayores de 80 años será de viernes a domingo, pero tienen lunes y martes aquellos que no pudieron ir el fin de semana. Por otro lado, hay un padrón nominal que es el de Reniec, en el que la gente solo tiene que consultar si está o no. En teoría deberíamos estar todos.

Las próximas jornadas anunciadas no contemplan los distritos donde empezó la vacunación como San Juan de Lurigancho o San Martín de Porres ¿Se terminó el proceso con adultos mayores en estas jurisdicciones? ¿Cuántos faltan por inmunizar?

Sí se están contemplando los distritos que ya habían comenzado. Hemos programado una jornada del 23 al 25 de abril en el parque zonal Wiracocha para los 7.444 adultos mayores que todavía no han recibido la primera dosis en San Juan de Lurigancho, mientras que en San Martín de Porres se hará lo mismo con otros 5.783 adultos mayores en el centro educativo José Granda. Como este es un registro “vivo“, dar ahora una cifra no sería muy exacto porque todavía falta que nos reporten.

¿Cómo garantizarán la inmunización de esta población vulnerable en el nuevo plan? ¿Seguirá la estrategia de barrido casa por casa?

Debe haber personas que no tienen un DNI, ya las hemos identificado. Aún así, las que no están registradas pueden acudir al centro de vacunación donde habrá un punto de Reniec para que puedan hacerlo. Si pudieran desplazarse pueden llamar a la línea gratuita 113 para que las brigadas de vacunación vayan a sus domicilios. Todos adultos mayores que no se hayan vacunado o tengan dosis incompletas podrían llamar a ese número para ingresar a la vacunación. Desde luego, estamos hablando de primera dosis, para la segunda ya los tenemos registrado.

¿Cómo quedan los otros grupos vulnerables que estaban priorizados en el plan anterior? ¿Qué se hará en el caso de bomberos, comunidades nativas, miembros de mesa o personas con comorbilidades?

Aquellos grupos que tienen una condición especial se van a respetar. Su secuenciamiento estará recomendado por un comité de ética a partir de la información que tengamos de ellos. Por ejemplo, con las personas en hemodiálisis la recomendación es que sean vacunados lo más pronto posible. Una vez que ya tengamos el filtro van a entrar en prioridad. De las vacunas que llegan hay un porcentaje que se están destinando a estos grupos especiales como pacientes que tengan una o dos comorbilidades. Unas de las poblaciones priorizadas serán las comunidades indígenas y lugares alejados, donde a través de las FFAA se programará la vacunación total de la población.

¿Las personas con comorbilidades están obligadas a informar sobre su estado de salud?

Tenemos su diagnóstico a través del Minsa, Essalud y privados y tenemos una base de datos de ellos. En el caso de pacientes con cáncer, en INEN nos ha sacado unas recomendaciones para la priorización de ellos. Los identificamos y los estamos poniendo también en el padrón para conozcan que van a ser vacunadas. Por ser un tema de salud es sumamente reservado, la comunicación va a ser personalizada.

¿Tienen alguna estrategia para inmunizar a los adultos mayores extranjeros?

Tenemos registros de los extranjeros que viven en nuestro país a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Son 91 mil extranjeros mayores de 60 años y 12 mil mayores de 80 años. La data recién ha sido compartida por Migraciones y se está cargando en el sistema. A partir de la próxima semana podrán ver su lugar de vacunación. Igual se les va a dar un establecimiento cercano a su domicilio.

A través de un comunicado, la municipalidad de Miraflores pidió el Minsa cambiar los centros de vacunación para sus adultos mayores de Chorrillos a lugares ubicados dentro del distrito ¿Prevén abrir nuevos locales en las próximas semanas?

Ahorita solo se han habilitado 11 centros de vacunación en la ciudad. Pese a que hemos conversado con el mismo alcalde y con su gerente, ellos han sacado un comunicado que no está muy alineado con lo que estamos haciendo. Les explicamos que a partir de mayo se habilitarán locales en Miraflores, una vez que se haya hecho las supervisiones de los lugares, tengamos la cadena de frio garantizada. No es solamente tener la vacuna, hay que desplazar médicos, ambulancias, etc. Esto además no se hace de la noche a la mañana, para que ingresen y cambiemos el local en la plataforma no lo van a hacer de inmediato. Estamos revisando accesos, muchos vienen con silla de ruedas tenemos que dar esa garantía.





Suministro a las regiones

Para los próximos meses solo se ha confirmado la llegada de vacunas Pfizer ¿Cómo se extenderá el proceso al interior del país teniendo en cuenta la exigente cadena de frío que demanda?

No es lo mismo el proceso en las grandes ciudades que en las intermedias y en los lugares alejados. Incluso hay zonas donde no se ha hecho el diagnóstico del COVID-19. La epidemia está concentrada principalmente en Lima, casi 700 mil casos del millón 600 mil están acá. Si logramos cortar la epidemia en estas grandes ciudades como Arequipa, el norte que en este momento está encendido, o Cajamarca, podremos ir impactando sobre la epidemia. El próximo mes recibiremos más de 3 millones de dosis y obviamente vamos a acelerar la vacunación en regiones. El día 19 de abril tenemos una reunión con las regiones para definir el cuadro de vacunación sobre este modelo territorial.

¿Tendrán las dosis suficientes para garantizar las metas de vacunación? Solo para inmunizar a los 4 millones de adultos mayores se necesitarían unas 8 millones de dosis

Se usarán las dosis que vayan llegando. Tuvimos un millón de dosis de Sinopharm, junto con las de Pfizer sumaron 1′367.380 dosis en marzo. En abril estamos en 1′076.000 dosis, mientras que en mayo nos llega 3′438.800. En junio y julio recibiremos 2′781.000 y 710 mil. Todo lo anterior suma 9′377.550 dosis, que con certeza van a llegar porque forman parte de un contrato y nos sirve para inmunizar a 4′686.000 personas. Es una meta factible de vacunar a todos los adultos mayores para julio, y esa es la parte conservadora. El presidente también ha manifestado que estamos en negociaciones con Gamaleya y otras vacunas que también podrían llegar.

¿Tienen nuevas metas de vacunación diaria?

Nuestro promedio es de 90 vacunados por 6 horas, lo que hace más o menos 15 vacunados por hora por equipo de vacunación, tomando estos márgenes que no son los mismos para todas las ciudades, nuestro estándar de producción es de 15 por hora, 90 por seis horas que es la producción por equipo de vacunación. Hay momentos donde se acelera y hay otros en que no. Hay momentos en que se puede vacunar a gran velocidad. La producción va por equipo de vacunación y de acuerdo a las dosis que se va asignando.

¿Qué labor tendrán las clínicas y los seguros privados en esta nueva fase? ¿Solo prestarán brigadas o también locales para afiliados?

Los privados están habilitando sus locales, en este fin de semana nos habían habilitado los locales, tuvimos que explicar que habían que hacer la inspección de cadena de frío, pero siempre hay que cumplir las formalidades. Ellos han puesto a disposición sus centros de vacunación, y el mensaje es claro. Ahí se vacuna en forma territorial, independientemente de si está asegurado o no, a cualquiera.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó esta tarde que se emitió la certificación de buenas practicas de manufactura por parte de Digemid para Sinopharm ¿Qué pasos faltan para aprobar la llegada de más vacunas chinas?

Es la negociación que se tiene que ver, la disponibilidad que ellos tengan, así como ellos con los otros laboratorios hemos tenido buenas noticias de acuerdo con su disponibilidad se van haciendo los contratos y las adendas. Con Sinopharm estamos en negociación y seguimos conversando para ver las condiciones y cuántas dosis disponen ellos. Entendemos que también tiene la priorización de vacunar a su propia población entonces en la medida que avancen podremos contar con las vacunas. Gracias a la vacunación, el CMP hizo un estudio que demuestra que la mortalidad de los médicos del país ha disminuido.

Medidas restrictivas y cifras

Ayer, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que Lima y el Callao retornarán a un nivel de riesgo “extremo” y volverá la restricción de movilidad y vehicular los domingos ¿Evalúan limitar más los desplazamientos en días particulares como ocurrió en febrero?

Algunas medidas ya han sido mencionadas. Por temas epidemiológicos se han tenido que reajustar, lamentablemente la curva de mortalidad se ha incrementado en las últimas semanas. En lima se han tomado una serie de medidas de restricción de movilidad y que se fortalecen los fines de semana. Son semejantes a las de febrero y cuando se aplicaron hubo una disminución importante de la mortalidad

¿Cómo trabajará el Minsa con el nuevo comité de expertos independientes designados para actualizar las cifras de fallecidos por el virus?

Los registros administrativos tienen algunas demoras, hay fallecidos a los que no se han hecho la prueba., El CDC hacen los ajustes porque ve una diferencia entre el Sinadef, que es un registro nuestro, con el de epidemiología. Hay una discrepancia entre lo que se notifica como fallecido COVID y lo que va ingresando como certificado de defunción. Hay toda una metodología desplegada que necesitamos sea corroborada, mejorada o reemplazada por un comité de expertos que nos puedan dar esa mirada.

