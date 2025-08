Vientos, oleajes e incendios forestales en 8 regiones: lo que sucede en simultáneo en el país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los fuertes vientos que provocaron daños materiales el último jueves en la costa central y sur del país se prolongarán hasta este domingo, aunque se descarta otra tormenta de polvo y arena como la que alarmó a la población de Ica y Arequipa.

Los vientos, cuyas velocidades llegaron hasta 43 km/h, dejaron 26 familias afectadas y tres damnificadas solo en el departamento de Ica. Además, hubo el cortes de energía eléctrica y de telefonía, la suspensión de todas las actividades turísticas, así como daños materiales en 28 viviendas que tenían techos de calamina y módulos de madera y triplay. En Tacna, mientras tanto, se reportaron 115 viviendas y 40 hectáreas de cultivos de maíz afectados.

Los fuertes vientos también provocaron algunos daños materiales en Lima como la caída del panel ocurrió en la bajada Raúl Ferrero, autopista que conecta Surco y La Molina | Foto: GEC

Según el aviso meteorologico del Senamhi, el incremento en la velocidad del viento llegará a “nivel naranja” para hoy, con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 40 km/h en la costa centro, cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 44 km/h en la costa de Ica. Este incremento podría generar cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna dispersa, especialmente en horas nocturnas y por la mañana.

El Senamhi informa que hasta el domingo 3 de agosto se presentará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la costa. Este incremento podría generar eventos aislados de levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se espera cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna dispersa, especialmente en horas nocturnas y por la mañana. Esto acentuará la sensación de frío y el descenso de temperatura, principalmente en distritos cercanos al litoral.

Aunque se trata de valores superiores a los registrados en los últimos días, Ricardo Rosas Luján, director de Senamhi de Ica, consideró poco probable que nuevamente se levante polvo y arena en la magnitud registrada el jueves. “La causa de este fenómeno inusual se ha producido porque el Anticiclón, una vez que se acerca al Pacífico, trae vientos veloces y, debido al calentamiento del suelo, ha levantado polvos de color amarillo y rojizo, sobre todo en Nasca y Palpa”, dijo.

Rosas atribuye a la deforestación como una de las razones para que el levantamiento de polvo haya sido tan intenso. “Agosto es el mes de la Paraca debido a las gradientes de presión que se da entre invierno y primavera. Hay tanto levantamiento de polvo porque, lamentablemente esas zonas hace 10 años eran bosques de plantas nativas y ahora ya no hay”, añadió.

Alerta roja

Mientras los fuertes vientos afectan la costa, en 18 regiones de la sierra y selva peruana se encuentre vigente un por incendios forestales. Para Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Cusco, Puno y Tacna este aviso es de nivel “rojo”.

De acuerdo con Senamhi, las condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de estos incendios, con niveles de moderada a extrema intensidad, se prolongarán hasta el lunes 4 de agosto.

Esta mañana tras #IncendioForestal en el distrito Livitaca, provincia Chumbivilcas (Cusco) gobierno local y población organizada realizan trabajos de control y extinción del fuego. Se realiza la evaluación de daños. Evento se encuentra activo y daña cobertura natural. pic.twitter.com/oUDmrwTSkQ — COEN - INDECI (@COENPeru) August 1, 2025

“Se espera que continúe la ausencia de precipitaciones en estas regiones, así como la disminución de la humedad y el incremento de la temperatura diurna”, indicaron.

Oleajes anómalos

El tercer evento advertido para este fin de semana son los oleajes de ligera a moderada intensidad. Ayer se cerraron 61 puertos del litoral centro y sur del país ante el aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.

Recomiendan a la población costera respetar medidas de seguridad para proteger la vida. (Foto: Andina)

“Estos oleajes estarán presentes en nuestro litoral hasta el domingo 3 de agosto y tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas, por lo que se recomienda a los gobiernos regionales y locales, Capitanías de Puerto y empresas de la comunidad acuática tomar las medidas de prevención para evitar accidentes y daños personales o materiales”, indicaron en un comunicado.

Se considera oleaje ligero cuando el mar presenta olas con alturas hasta un 50 % más sobre sus características normales, mientras que en la intensidad moderada la altura de las olas puede llegar hasta el doble de sus condiciones normales.

En este contexto, ayer se reportó la caída de 50 contenedores al mar desde un buque mercante de bandera taiwanesa en el Puerto del Callao, que provocó el cierre parcial de este terminal marítimo durante varias horas. El buque Everunar, con capacidad estimada de 7.000 contenedores, se encontraba fondeado en la bahía del Callao, en zona de espera para ingresar al terminal portuario, cuando ocurrió el incidente a las 10:30 de la mañana

De acuerdo con el capitán de navío Amilcar Velásquez, capitán del Puerto del Callao, el incidente no habría sido provocado por el oleaje anómalo. Las causas son materia de investigación. “La mercancía no es peligrosa ni contaminante para el mar. El tiempo que dure recuperar los contenedores será de 15 a 20 días, pero no está en el canal de tránsito de ingreso y salida al puerto”, dijo a Canal N.