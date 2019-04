Violencia contra la mujer: medidas de protección que tardan 

Estefanny Flores Mendoza, de 20 años, anunció su muerte pero nadie la escuchó. Su último grito de auxilio lo dio el pasado 24 de marzo, cuando tomó valor y fue junto a su hermana a denunciar por intento de feminicidio a su ex pareja José Luis Falcón Gutiérrez, de 30 años, a la comisaría de Sol de Oro, en Los Olivos.

Un día antes, José Luis, con quien convivió por cerca de cuatro años, intentó estrangularla luego de enterarse de que Estefanny tenía una nueva relación. “El policía se puso a juzgarla, le dijo que no había sido intento de feminicidio, que para qué vuelve con él si sabe que es un maltratador. Admitió la denuncia, pero por abandono y retiro de hogar”, contó la hermana de Estefanny a ATV.

La policía remitió la denuncia al juzgado para que evaluara las medidas de protección que se tenían que dictar por el caso, pero el pedido recién se registró el 9 de abril y no había pasado ni por la primera instancia. Estefanny fue asesinada el sábado 13. El agresor llegó antes que las autoridades.

—Las medidas—



En el 2015, el Ejecutivo promulgó la Ley 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En su artículo 16, se estableció que, en un plazo máximo de tres días después de haber puesto la denuncia ante la policía, el juzgado de familia deberá evaluar el caso y resolver en una audiencia oral las medidas de protección que dictará en favor de la denunciante.

Tres años después, esta ley fue modificada por el Decreto Legislativo 1386, y se definieron plazos más específicos según la gravedad de las denuncias. Bajo este nuevo marco normativo, se especifica un detalle importante: el riesgo de los casos denunciados será evaluado por la policía o fiscalía a través de una ficha de valoración de riesgo.

En esta ficha, el policía o el fiscal a cargo deberá identificar el grado de violencia con el que fue agredida la víctima. Este es el primer paso que se debe tomar para auxiliar a una víctima de agresión. En este punto, se evidencia un primer problema: la policía no cuenta con recursos para concretar esta medida.

“Cuando fui a denunciar, los policías no tenían las fichas, solo pudieron imprimir una hoja porque no tenían tinta”, cuenta una víctima de agresión. Además, tal como sucedió con Estefanny, muchos agentes no han sido capacitados para atender este tipo de casos y darles la importancia que requieren.

Según define la norma, el objetivo de las medidas de protección es “neutralizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia”.

—Las falencias—



Solo durante el 2018, los juzgados y salas especializadas de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar dictaron 29.618 medidas de protección en seis regiones del país. Una cifra que no se refleja en el número de policías asignados para ejecutar estas medidas.

“La defensoría detectó que hay falencias económicas en las comisarías que se traducen en la mala atención a las mujeres agredidas. Ha habido un compromiso del presidente para que atiendan las 24 horas, pero aún falta capacitación”, opina Eliana Revollar, de la Defensoría del Pueblo.

A inicios de abril, en su presentación ante el pleno del Congreso, el primer ministro Salvador del Solar anunció que se formarían escuadrones policiales de 50 efectivos cada uno, en Lima, Callao, Piura, Arequipa, Trujillo y Cusco, con el objetivo de visitar a las mujeres con medidas de protección. Sin embargo, esto aún no se cumple.

“Hay que ser realistas, necesitamos que los patrullajes sean aleatorios pero permanentes. Nosotros, por ejemplo, cuando una mujer nos llama y el caso es serio, volamos, para eso se necesita organización”, dice la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro.

Reconoce que varias de las dificultades que surgen se deben a los pocos recursos con los que cuentan las autoridades. “El empoderamiento de la mujer y el reconocimiento de sus derechos a través de diferentes leyes ayudan al incremento de las denuncias, pero todavía no hay un soporte, ya sea por la carga procesal, porque no hay tecnologías o porque no hay personal y las medidas de protección terminan demorando mucho”, indica.

Desde la fiscalía, el sentir es similar. Rosario López Wong, fiscal superior y coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, considera que, pese al esfuerzo conjunto de la policía y de los propios fiscales para agilizar los procesos, el compromiso no basta.

“Sentimos que estamos actuando a desfase, a destiempo, por eso estamos empezando a actuar de oficio. Porque los agresores están llegando antes que las fuerzas del orden, que somos nosotros”, comenta.