08:51
- Para hoy viernes 6 de noviembre, el Senamhi estimó acumulados de precipitación que podrían alcanzar los 100 milímetros.
08:50
Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las precipitaciones de fuerte a extrema intensidad se extenderán en la costa norte hasta el domingo 8 de noviembre.
08:42
- La región Cajamarca se vio afectada por lluvias de ayer. La estación meteorológica de Niepos del Senamhi , ubicada en la provincia de San Miguel, reportó un día extremadamente lluvioso, con un acumulado de 20.5 milímetros (20 litros por metro cuadrado).
08:36
- Recomendaciones ante las lluvias por El Niño 2026-2027 :
- Mantener limpios los techos, canaletas y sistemas de drenaje.
- Evitar arrojar residuos sólidos en las calles y mantenerse alejados de quebradas y cauces de ríos durante las lluvias intensas .
- En las zonas donde se presenten precipitaciones intensas, evitar cruzar quebradas o cauces de ríos .
- Alejarse de las zonas susceptibles a inundaciones y movimientos en masa.
08:32
- Frente al FEN, el Indeci presenta su "combo de superviviencia".
08:23
- En Tumbes , la región sigue afectada por las lluvias. El COEN-Indeci indicó que se activaron las quebradas El Tablazo, Higuerón y Oidor, en el distrito San Jacinto , causando daños a viviendas, establecimiento de salud y vía vecinal.
08:19
- El Minsa viene fumigando casas afectadas en el Sector 1 Grupo 1, distrito Villa El Salvador tras la inundación a causa de las lluvias por el FEN 2026 .
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