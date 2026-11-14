Papa León XIV en Perú: Últimas noticias del Santo Padre
09:36
- Así vivió el papa León XIV su retorno a Chiclayo . Juan Pablo León, enviado especial de El Comercio, continúa de cerca al Santo Padre en esta gira por el Perú. Chiclayo , la tierra en la que fue obispo por ocho años, lo recibió de manera cálida y fraternal con miles de fieles que se congregaron frente a la Catedral. Testimonios de fe cargados de emoción y esperanza a continuación .
09:15
- La importancia de Santo Toribio de Mogrovejo para León XIV
- En un diálogo con estudiantes universitarios en Chiclayo, León XIV resaltó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo por su compromiso en la protección de las comunidades originarias durante la época colonial. Ambos religiosos coinciden en haber venido del extranjero para dedicar parte de su vida a la misión pastoral en el Perú.
08:55
- ¿Qué salió en el Decreto Supremo de El Peruano hoy? Pues bien, el Gobierno publicó el DS N° 017-2026-JUS que declara al Perú como “Tierra del Papa León XIV” y otorga a la ciudad de Chiclayo la distinción de “Pueblo Fiel” . La formalización de este texto fue en el boletín de normas legales de El Peruano este sábado 14 de noviembre, en medio de la visita del Sumo Pontífice al Perú.
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