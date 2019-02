Vizcarra ofrece subir sueldos solo a alcaldes de zonas pobres

Desde Cajamarca, el presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró su intención de aumentar los sueldos a los alcaldes del Perú, tal como lo anunció a fines de enero.

Vizcarra explicó que este incremento será solo para los alcaldes de las zonas pobres del país y no para quienes cuentan con sueldos que sobrepasan los S/8 mil.



“Hay alcaldes que ganan S/10 mil mensuales, y bien por ellos, a ellos no se les piensa aumentar, pero hay alcaldes que ganan S/1.100, S/1.200 y S/1.400. ¿Y de dónde son? De los sitios más alejados, son los alcaldes que tienen la responsabilidad de sacar de la pobreza a los más pobres del Perú”, afirmó.



El presidente insistió en aclarar que la medida anunciada no es populista sino equitativa y justa.



“No tomamos decisiones precipitadas ni populistas, no queremos enfrentar a nadie. A los alcaldes que tienen buena remuneración, felicitaciones; pero a ellos no se les ha dicho nunca que se les va a aumentar”, reiteró.



Estas declaraciones las dio luego de que el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, asegurara que la iniciativa del mandatario podría generar un enfrentamiento entre los ciudadanos y los alcaldes.



“Que [el presidente Vizcarra] no nos enfrente a la población, hay que sociabilizar nuestra actividad y nuestra función para que progresivamente comiencen a tener confianza en los políticos”, expresó el domingo último a Canal N.

— Pidieron aumento —

A inicio de año, la provincia arequipeña de Islay fue la primera que dispuso el incremento del salario para el alcalde y la dieta de los regidores. Le siguieron Chiclayo (Lambayeque) y Castilla (Piura).



Sin embargo, ante las insistentes críticas, la regidora de Islay Martha Canqui Pomalequi presentó un recurso de reconsideración para invalidar lo aprobado.



El Ministerio de Economía y Finanzas refirió que el aumento no era válido y la contraloría lo calificó de ilegal y consideró que podría causar perjuicio económico a la comuna, por lo que tuvo que ser suspendido.

