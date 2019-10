Productores cocaleros y agricultores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) acatarían un paro en rechazo a la erradicación de cultivos de hoja de coca en esa cuenca cocalera del país. La medida de fuerza se “está analizando”, dijo el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal. “Entiendo que la apertura del premier está dada, así que no habría sentido de realizar este paro”, declaró Rúa.

La paralización sería el próximo miércoles 23 de octubre, un día antes de la reunión que se tiene pactada con el Gobierno.

"Lo que queremos evitar es un conflicto social. Una erradicación forzosa [de hoja de coca] generaría muchos problemas y esto va a generar la reacción de los productores y eso como autoridades regionales tenemos que evitar”, dijo el gobernador de Ayacucho. Informó también que han coordinado una reunión entre los dirigentes del Vraem y el presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

“El Vraem está conformado por varias regiones. Queremos manifestar desde el gobierno regional que hemos abierto un diálogo, hemos coordinado con los dirigentes de la zona del Valle del río Apurímac y acudimos al premier para una reunión. Ya hemos tenido un diálogo, queremos agradecer su predisposición”, detalló Carlos Rúa Carbajal.

-Antecedente-

“Uno de los motivos fue cuando el 28 de julio el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la erradicación de cultivos de coca en la zona. Esto ha sido malinterpretado, llegó como un mensaje de preocupación que generó el paro”, dijo el gobernador a RPP Noticias.

Durante su mensaje por Fiestas Patrias, el presidente Vizcarra dijo que agentes del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) ingresarán este año a la zona del Vraem para erradicar los cultivos ilegales de hoja de coca. “El tráfico ilícito de drogas constituye una amenaza para el Estado peruano y la eliminación de su producción en el mercado nacional e internacional es una tarea que mi Gobierno ha asumido con prioridad”, dijo el jefe de Estado en aquella fecha.

En setiembre, el ministro del Interior, Carlos Morán, dijo que el Corah iniciará acciones en el Vraem a partir del 1 de noviembre y tendrá una primera duración de 45 días. “Esperamos erradicar 750 hectáreas en la etapa de este año y vamos a replicarlo el otro año para mantener una continuidad”, dijo el ministro.

Días después, la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (FEPAVRAE) inició un paro preventivo de 48 horas en la cuenca cocalera para solicitar el diálogo directo con el Gobierno y llegar a acuerdos para evitar la erradicación de hectáreas cultivadas de hoja de coca .

-Narcotráfico-

“Yo creo que hay que mirar el territorio, porque en la zona del Valle del río Apurímac, en comparación con San Martín, es más complicada, no tenemos puentes, no se han creado las condiciones. El terreno es potencial para la hoja de coca. No podemos dejar de lado el tema del narcotráfico, no estamos a favor de ello, más bien queremos que sea afrontando de manera contundente. Queremos que el Gobierno se comprometa a abrir infraestructura a cambio que los agricultores piensen en cultivos alternativos”, indicó Rúa.

