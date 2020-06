Jorge Quispe

Ante el incremento de casos de COVID-19 en el distrito de Kimbiri, en la provincia de La Convención (Cusco), en el Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (Vraem), médicos y enfermeras realizaron este martes un plantón de protesta frente a las instalaciones de la municipalidad distrital de Kimbiri. En esa sede, los presidentes de los sectores realizaban una reunión de emergencia para tomar medidas de auto aislamiento para prevenir el aumento de casos.

Con carteles en mano, el personal de salud del Hospital San Juan de Kimbiri reclamó porque no cuentan con pruebas rápidas ni personal suficiente para atender los casos del nuevo coronavirus. También se quejaron por la falta equipos de protección personal (EPP) y mascarillas.

Los manifestantes pidieron a las autoridades locales que les ayuden a trasladar sus pedidos al Ministerio de Salud de la región del Cusco.

Indicaron que hace un mes el Gobierno Regional del Cusco les dejó 150 pruebas rápidas para una población de más de 90 mil habitantes entre los distritos de Pichari, Kimbiri, Villakintiarina y Villavirgen, en la margen derecha del Vraem. Estos test ya se agotaron.

“Nos faltan recursos humanos para atender a las personas que tienen el COVID-19. Sin embargo, trabajamos a ciegas porque no contamos con pruebas rápidas, no tenemos ventiladores mecánicos, no recibimos sueldos diferenciados estamos olvidados", señaló la médica Raquel Salcedo Ticona.

“Aquí en nuestra zona, los casos se van a incrementar más con esta reactivación económica. Tenemos una población que tiene mucha deficiencia, hay extrema pobreza, desnutrición infantil y enfermedades como hipertensión y diabetes. Ni siquiera a nuestro personal de salud se le ha sacado la prueba rápida. Necesitamos que nuestro gobernador regional dé una mirada a nuestro hospital”, agregó.

Hace cinco años, el establecimiento de San Juan de Kimbiri obtuvo la categoría de hospital. Según el personal de salud, no pueden hacer referencias de sus pacientes al Hospital Regional de Ayacucho debido a que se les exige una prueba rápida. Además, precisan que no tienen especialistas para tratar la enfermedad.

