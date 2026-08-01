Keiko Fujimori con el ministro Rafael Belaunde recorrieron la base Valle Esmeralda y otros sectores de Junín. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori con el ministro Rafael Belaunde recorrieron la base Valle Esmeralda y otros sectores de Junín. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó nuevamente la región Junín para acudir a las bases militares y policiales situadas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), específicamente a la localidad de Mazamari con el propósito de inspeccionar las operaciones de seguridad y dialogar con las fuerzas del orden.

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