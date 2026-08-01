La presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó nuevamente la región Junín para acudir a las bases militares y policiales situadas en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), específicamente a la localidad de Mazamari con el propósito de inspeccionar las operaciones de seguridad y dialogar con las fuerzas del orden.

En su visita acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, la jefa de Estado recibió los honores correspondientes a su cargo e inició una supervisión en la base contraterrorista Valle Esmeralda, sede del Batallón Alto Comaina N°79. Asimismo, Fujimori recorrió las instalaciones de la base de “Los Sinchis”, unidad de élite de la Policía Nacional especializada en operativos contra el narcotráfico y el terrorismo en esta zona estratégica del país.

Esta visita ocurre pocos días después de una exitosa operación militar en el sector Hamaca, distrito de Vizcatán del Ene, donde fue abatido Jhonny Curo Rojas, conocido como ‘Richard’. El fallecido era identificado como uno de los cabecillas de los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Keiko Fujimori con el ministro Rafael Belaunde recorrieron la base Valle Esmeralda y otros sectores de Junín. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

El ministro Belaunde participó en las reuniones de coordinación con el alto mando del Comando Especial del Vraem para recibir informes detallados sobre la situación operativa de la jurisdicción en las cuales también estuvo presente Keiko Fujimori.

En Mazamari, la presidenta también sostuvo breves encuentros con ciudadanos locales y personal de salud de la posta militar, a quienes manifestó su respaldo institucional tras las recientes intervenciones de riesgo. Previo a este viaje, la mandataria visitó en Lima al suboficial José Rogelio, herido durante el enfrentamiento armado en el que se abatió a ‘Richard’.

Segunda visita de Keiko Fujimori a la región Junín tras la toma de mando

La llegada de Keiko Fujimori a la zona constituye su segunda actividad oficial en el interior del país desde su juramentación el pasado 28 de julio. El viernes 31 de julio, Fujimori ya se había desplazado a la provincia de Chupaca para supervisar la atención a los damnificados por el sismo de magnitud 5.1 que afectó la región el pasado 18 de julio.

Keiko Fujimori con el ministro Rafael Belaunde recorrieron la base Valle Esmeralda y otros sectores de Junín. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

En dicha inspección previa, se anunció la construcción de viviendas de emergencia y el apoyo para 44 colegios dañados en distritos como Chongos Bajo.