Ministerio de Defensa busca "asfixiar" las rutas del narcotráfico en el Vraem

El ministro de Defensa, José Huerta Torres, dijo que el sector viene coordinando acciones a fin de neutralizar a los mandos terroristas y "asfixiar" las rutas del narcotráfico en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“Vamos a centrar nuestra tarea en el control territorial con la idea de asfixiar las rutas del narcotráfico, hacer un mejor trabajo de inteligencia operativa que permita neutralizar a los mandos terroristas y realizar una estrategia de seguridad multidimensional con un alto grado de componente social y con la participación de todos los sectores del Estado”, dijo el funcionario.

Huerta realizó una visita de trabajo durante dos días en la zona del Vraem. Al llegar al distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención, en Cusco, inspeccionó las bases y componentes militares de Pichari y Quillabamba, donde dialogó con el alto mando sobre la estrategia que se utiliza en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

"He podido conversar con los efectivos de las diferentes bases y he recibido in situ los informes actualizados de los mandos militares del Comando Especial Vraem. Debo destacar que existen logros importantes, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Hay que tener en cuenta que la geografía del Vraem lo convierte en uno de los terrenos de guerra más difíciles del mundo ", resaltó.

Por otro lado, Huerta indicó que en los últimos meses, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han logrado incautar "más de 100 toneladas de insumos químicos diversos, más de 3 mil galones de gasolina, 38 armas de fuego, más de 300 toneladas de hoja de coca". Asimismo, indicó que se han destruido más de 112 laboratorios y 115 personas han sido detenidas.

